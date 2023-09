Als Schallenberg die Welt nicht mehr verstand

Der Minister und Vizekanzler Kogler präsentierten Strategie für humanitäre Hilfe.

Wien. Alexander Schallenberg verstand die Welt nicht mehr, zumindest nicht die kleine österreichische. Da diskutierten bei der UNO in New York die Diplomaten über die Kriege und Krisen in der Ukraine, im Kaukasus, in Äthiopien oder in der Sahelzone, und in Österreich schlug der Fall Nehammer samt einer Debatte über eine soziale Krise auf. Für den Außenminister ein „Sturm im Wasserglas“, er empfahl einen „Blick über den Tellerrand“. Die Welt sei in einem „permanenten Ausnahmezustand“, die UNO registrierte „die höchste Anzahl an bewaffneten Konflikten seit dem Zweiten Weltkrieg“.

Soforthilfe für Armenien

Inmitten einer akuten Notlage mit bis zu 100.000 Flüchtlingen aus Bergkarabach sagte Österreich Armenien zwei Millionen Euro an Soforthilfe aus dem Auslandskatastrophenfonds zu. Es ist Teil der „Strategie der humanitären Hilfe“, die Schallenberg und Vizekanzler Werner Kogler am Freitag vorstellten. Sie bündelt die Aspekte Entwicklungszusammenarbeit, humanitäre Hilfe und Friedenssicherheit. Seit Amtsantritt der schwarz-grünen Koalition habe sie den Auslandskatastrophenfonds auf 77,5 Millionen Euro verfünffacht, resümierten Kogler und Schallenberg in einem Pressegespräch in Wien.

Die Verzahnung der Auslandshilfe sei angesichts der multiplen Krise aus Krieg, Migration, Erderhitzung, extremer Wetterphänomene und der Pandemie dringend geboten. Für Kogler trägt das Vorhaben auch eine grüne Handschrift. All dies, betonte Schallenberg, geschehe nicht „aus Altruismus, sondern aus Eigeninteresse“, um Perspektiven zu verbessern und den Migrationsstrom zu unterbinden. (vier)