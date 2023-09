Die Bauern der Ukraine kämpfen ums Überleben

Die Ukraine zählt zu Europas wichtigsten Lebensmittelproduzenten. Doch der Krieg hat die Landwirtschaft schwer getroffen. Im Betrieb Agrofusion will man aber nicht aufgeben. Ein Lokalaugenschein.

Das pompös-trostlose Verwaltungsgebäude aus der Sowjetzeit, eine alte Mühle und rundherum die kleinen, oft selbst zusammengezimmerten Häuser mit großen Gärten, in denen Obstbäume, Beeren und Tomaten wachsen. Die Kleinstadt Snihurivka ist ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt im Süden der Ukraine. Zugleich hat sie aber nichts von dem Ambiente eingebüßt, das so typisch für das lokale Landleben ist. Im März 2022 zerstörte der Einmarsch der russischen Armee jedoch diese Idylle. Die Soldaten errichteten Checkpoints an allen Zufahrtsstraßen und beschossen die, die aus der Stadt wollten. Darunter waren an einem frühen Morgen die Arbeiter der ortsansässigen Tomatenfabrik von Agrofusion. Kugeln durchschlugen die Räder und den Motor des Wagens, aber zum Glück wurde niemand verletzt.