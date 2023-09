In Industrieländern misst man Armut als relativen Wert im Vergleich zum allgemeinen Lebensstandard. Extreme Armut gibt es in Österreich nicht. Ein Beitrag zu mehr Sachlichkeit in einer ideologisierten Armutsdebatte.

Wien. Die Armutsdiskussion ist hochgekocht. Angestoßen von SPÖ-Chef Andreas Babler, der sich die Beseitigung von Kinderarmut auf die Fahnen geheftet hat. Und nun befeuert durch das „Burger“-Video: Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) empfiehlt darin einkommensschwachen Eltern, Vollzeit zu arbeiten und ihren Kindern vermeintlich preiswerte Fastfood-Mahlzeiten zu servieren.