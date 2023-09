Der frühere Staatsanwalt Michael Radasztics ist erst seit heuer Richter. Ab 18. Oktober leitet er den Prozess gegen Sebastian Kurz. Und bringt dabei prägende Erfahrungen mit.

Als sein Name fiel, begannen die Spekulationen. Ist es gut oder schlecht für Sebastian Kurz, wenn der ehemalige Ermittler in der Korruptionscausa „Eurofighter-Beschaffung“ den Prozess leitet? Warum ausgerechnet Michael Radasztics? Und was hat es mit dessen Wechsel vom Staatsanwalt zum Richter auf sich?