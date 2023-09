Tesla-Gründer Elon Musk kritisiert den Einsatz deutscher NGO-Schiffe im Mittelmeer. Das deutsche Außenministerium reagiert trocken.

Tesla-Gründer Elon Musk nutzt seine Plattform X (vormals Twitter) für Kritik an der deutschen Regierung. Er teilte am Freitag einen Beitrag von „RadioGenoa“, in dem es heißt, derzeit würden „acht deutsche NGO-Schiffe im Mittelmeer illegale Migranten einsammeln und in Italien ausladen.“ Deutschland subventioniere diese NGOs. „Hoffentlich gewinnt die AFD die Wahlen, um diesen europäischen Suizid zu stoppen“, heißt es in dem Posting weiter. Dazu schrieb Musk: „Ist das der deutschen Öffentlichkeit bewusst?“

Das deutsche Außenministerium reagierte prompt und trocken: „Ja. Und man nennt es Leben retten.“ (Red.)