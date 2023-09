Die Welt wird die Zwei-Grad-Marke unter Garantie durchbrechen, sagt der Klimaforscher Joachim Schellnhuber. Die Menschen müssten dringend CO2 aus der Luft holen – mithilfe der Natur.

Joachim Schellnhuber ist kein Freund großen Herumlavierens. „Egal, was Ihnen NGOs oder Politiker erklären, wir werden die Zwei-Grad-Marke in den nächsten 20 bis 40 Jahren durchbrechen“, sagte der renommierte Klimaforscher und angehende Chef des International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) in Laxenburg auf dem Energiekongress Inspire des Verbund. Die Klimaziele, die sich die Staaten gesetzt haben und die zunehmend unter Beschuss geraten, reichen in seinen Augen ohnedies nicht aus, um das noch zu verhindern. Selbst wenn China, Indien, die USA und Europa allesamt ihre Ziele zur Klimaneutralität erreichen, erwärme sich der Planet bis Ende des Jahrhunderts um 2,7 Grad. „Klimaneutralität ist von gestern“, erklärte der Gründer des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung.