Lehrerin mit Vintage-Faible

Julia Leeb unterrichtet Mathematik und Geografie – und eröffnete kürzlich einen exklusiven Vintageladen in Ottakring.

Ein Meter 80 Durchmesser. Auf eine so große Tischplatte passt schon einiges. Aber das Überladen ist Julia Leebs Sache nicht.

Auf dem riesigen runden, schwarzen Tisch liegen ein paar Vintage-Ledergürtel, eine goldene Netz- und eine Glitzerperlen-Handtasche. Eine Kette aus Süßwasserperlen, Schirmkappen, drei Gläser mit buntem Rand und vier Dessertteller im Asia-Style. Das Meiste aus den 1980er- und 1990er-Jahren.

Julia Leeb, 33 Jahre alt und im Hauptberuf Lehrerin für Mathematik und Geografie, hat kürzlich ihren Vintageladen namens Altrosa Vintage eröffnet. In einem ehemaligen Blumengeschäft auf der Neulerchenfelder Straße in Wien Ottakring präsentiert sie nun gemeinsam mit ihrem Geschäftspartner, Steve Bladeck (38), und Kooperationspartnerin Regina Felberbauer (31) feinste Vintageware. Seidenblusen und Raulederblousons, bestickte Strickpullis und Cowboystiefel in Kroko-Optik, Schnürlsamt-Latzhosen und Sweater in Neonfarben.

Von Freunden an Fremde

Dabei hatte Leeb das mit dem eigenen Geschäft nicht geplant, es hat sich vielmehr ergeben: Vor ein paar Jahren wurde in Leebs Freundeskreis Kleidung getauscht. Als irgendwann alles durchgetauscht war, begannen die Freun­dinnen, nicht mehr benötigte Klei­dungs­stücke unter dem Namen „Der Wiener Kleiderkreis“ zu verkaufen. Motto: von Freunden an Fremde.

Da bemerkte Leeb, dass ihre Vintageteile auf besonders viel Interesse stießen. Sie überlegte nicht lang und eröffnete einen Shop auf Instagram –Altrosa Vintage. Um exklusive Einzelstücke zu ergattern, ging Leeb auf Flohmärkte. Die Stücke lagerte sie in ihrer Wohnung. Auch die Videos und Fotos für die Präsentation auf Instagram machte sie dort: „Ich habe den Esstisch weggeschoben und das Modell fotografiert.“

Verkauft hat sie meist über sogenannte Drops, also nur wenige neue Teile und ausschließlich zu einer bestimmten Uhrzeit. Der Verkauf auf Instagram funktioniert gut über künstliche Verknappung. Drei Jahre lang hat sie das so gemacht. Dann wurde der Platz in der Wohnung knapp und Leeb beschloss, ein Geschäft zu eröffnen. Und zwar eines, das anders ist als die meisten Secondhand-Läden.

Altrosa Vintage ist auf das Wesentliche reduziert. Abgesehen von dem riesigen runden, schwarzen Tisch gibt es nur einige wenige Kleiderstangen – mit ausgewählter Ware darauf. Die Qualität der Kleidungsstücke ist hoch, noch immer ist jedes Stück „handpicked“, also einzeln und von Hand ausgewählt. „Bei uns soll man nicht das Gefühl haben, man kauft altes Gewand, sondern einzigartiges Gewand“, sagt Leeb.

Kiloware komme ihr keine ins Geschäft. Leeb geht noch immer auf Flohmärkte, und wenn es ihre Zeit erlaubt, fährt sie zu Händlern nach Italien. Diese Exklusivität ist ihr wichtig, sagt sie. „Meine Kunden gehen nicht auf den Flohmarkt.“ Bei ihr würden auch keine „Ökos“ einkaufen, sondern eher Managerinnen.

Jede Woche kommen neue Teile ins Geschäft, binnen eines Monats sei das Sortiment komplett ausgetauscht, sagt Leeb. Die Frage nach dem Material bekomme sie jetzt häufiger gestellt, Stichwort Polyester. „Die Leute wollen kein Plastik mehr auf der Haut“, sagt Leeb. Zumindest nicht die über 30-Jährigen. „Die fragen nach Viskose, Leinen oder Seide.“ Den Jungen sei das egal, die würden sich einfach freuen, weil im Shop auch an sie gedacht wird: Leeb hat ein eigenes Y2K-Sortiment, so nennt sich die Mode der 2000er-Jahre. Zu kaufen gibt es Baggy Pants, Tops mit Spaghettiträgern, auf den Hüften sitzende Jeansröcke.

Kindermode aus den 1980ern

Ein Eck im Geschäft ist der Kindermode vorbehalten. Dort hängen Jeans-Latzhosen mit Stickereien, karierte Kleidchen mit Kragen, Schneeanzüge und Strampler. Kuratiert wird das Sortiment von Regina Felberbauer. Ein Jahr lang hat sie Kindermode, vor allem aus den 1980er- und 1990er-Jahren, gesammelt, ehe sie diese über ihren Instagram-Shop „Cheeky Lions“ unter die Leute brachte.

Dass Vintage nun auch für Kinder nachgefragt wird, hat viel mit dem aktuellen Trend nach Secondhand-Mode zu tun, aber auch mit Qualität: Teile von Kindermodenhersteller Gasser sind in Österreich produziert – und jetzt begehrt. Genauso die der niederländischen Marke Oilily. Dazu kommt, dass Kindermode von damals oft groß geschnitten und bunt ist, also nicht den Anschein erweckt, speziell für Mädchen oder Buben produziert worden zu sein.

Bis Frühling nächsten Jahres bleibt Altrosa Vintage in der Neulerchenfelder Straße. Dann wird das Haus auf der Nummer 80 kernsaniert und Leeb, Bladeck und Felberbauer müssen eine neue Bleibe finden – für ihre Vintage­sachen und den riesigen runden, schwarzen Tisch.