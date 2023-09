Die Pforte zum Hühnerparadies

Die ist wieder zugegangen, seit die Hennen der Nachbarin Schwertlilien ausgegraben haben, statt auf dem Komposthaufen nach Schneckeneiern zu scharren.

Wenn die Hühner dieser Tage am Abend in ihren Stall zurückkehren, was sie verlässlich mit Einbruch der Dämmerung tun, sind ihre Kröpfe prall gefüllt. Sie dürfen jetzt ein paar Wochen Orgie feiern. Normalerweise ist ihr Revier elektrisch eingezäunt, auch zur Abwehr von Fuchs und Marder, und beschränkt sich auf Wiese und Obstgarten, wo sie zu viert auf ein paar Hundert Quadratmetern einen feinen Auslauf haben. Sie haben es trotzdem geschafft, deutliche Kahlstellen zu produzieren, die nachgesät werden müssen und jetzt Zeit brauchen, um anzuwachsen. Denn das Huhn ist ein überraschend kräftiges Tier. Es scharrt gewaltig und benötigt nicht nur Körner und Proteinfutter für sein Wohlergehen, sondern auch jede Menge Grünzeug.