Wo Musk sein X macht

Der Tech-Milliardär platzt in den bayrischen Wahlkampf. Vielleicht sollte er davor ein paar Dinge wissen.

Elon Musk hat einen Aktionsradius wie kein Mensch vor ihm. Der Tech-Milliardär bereitet vormittags die Besiedlung des Mars vor. Und nachmittags widmet er sich fremden Planeten. Also dem Freistaat Bayern. Musk teilte auf seiner Plattform X den Beitrag eines migrationskritischen Nutzers, der auch eine Wahlempfehlung für die AfD vor dem Urnengang in Bayern enthielt. Es folgte eine Kontroverse um Seenotrettung, in die sich auch das deutsche Auswärtige Amt einschaltete. Das Ergebnis war wie so oft auf X: viel Applaus in den jeweiligen Echokammern, null Erkenntnisgewinn.

Jedenfalls: Musk hat keine Ahnung, mit wem er sich mit seiner Wahlempfehlung angelegt hat. CSU-Chef Markus Söder mag im Bayern-Wahlkampf ein paar Probleme haben. das macht ihn nur gefährlicher. Und im Zweifel ist Söder immer noch purer Ehrgeiz gepresst in 1,94 Meter Körpergröße. Auch sonst ist der Star-Wars-Fan aus Nürnberg Musk mindestens ebenbürtig. Er hat sogar sein eigenes Raumfahrtpogramm (Bavaria One). Das alles sollte Musk wissen, bevor er den Bayern rät, wo sie am Wahlsonntag ihr X machen sollen und damit am Ende einen Star War mit Söder riskiert..