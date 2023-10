Wintergrüne Farne

Dazu gehört auch der stattliche Größen erreichende Rotschleierfarn mit bronzefarbenen Wedeln.

Heuer scheint das Jahr der falschen botanischen Benennungen zu sein, aber auf diese Weise kommt man wenigstens zu recht interessanten Pflanzen. Zum Beispiel: Leute, die süchtig nach Farnen sind und einer Sammlerleidenschaft dieser uralten Pflanzengruppe gegenüber frönen, werden verstehen, dass ich im späten Frühjahr an einem kupferrot überhauchten Knirps in der Abteilung für Zimmerfarne nicht vorübergehen konnte. Heimtragen, in einen ordentlichen Topf betten, im Freien übersommern, schattig, aber hell, wie es sich für Farne gehört. Irgendwann in den nächsten Wochen wäre es an der Zeit, die kälteempfindlichen Pflanzen wieder hereinzuholen. Nicht so jedoch den vormaligen Knirps.

Der hat sich über den Sommer zu einem erstaunlich großen Farn gemausert. Die älteren Wedel sind nicht mehr kupfrig, sondern satt dunkelgrün, die jungen, die er nach wie vor treibt, sind wieder kupferrot. Es handelt sich eindeutig um einen Rotschleierfarn, Dryopteris erythrosora, mitunter auch Bronzefarn genannt, und dem würde die Winterwärme in der Wohnung gar nicht gefallen. Der ostasiatische Farn ist winterhart und wird draußen bleiben. Allerdings in einem großen Topf und nicht ausgepflanzt, denn konstante Feuchte bietet das Steinfeld nicht.

Der Rotschleierfarn hat zudem eine bestechende Eigenschaft: Er ist wintergrün, das bedeutet, dass er im Frühjahr nicht zurückgeschnitten werden muss und zudem das ganze Jahr über einen schönen Anblick bietet. Eine weitere Empfehlung für einen auch im Winter grünen Farn ist der wuschelig-moosige Flaumfeder-Filigranfarn, Polystichum setiferum, Sorte „Plumosum Densum“, der hier nach ein paar Jahren einen stattlichen Durchmesser von 70 Zentimetern erreicht hat und mit dreifach gefiederten Wedeln mein bisher wohl schönster Farn ist.