Im Paradies am See von Breitenlee

36.000 Kleingärten gibt es in Wien, das macht sie in der Zwei-Millionen-Stadt heiß begehrt, nicht nur in der Donaustadt. Wenn einen Maximalzaunhöhen, Baumvorschriften und nörgelnde Nachbarn nicht stören.

Ob Platzwart oder englischer Gärtner, beide wären wohl stolz, hätten sie so einen Rasen wie Nicole Schenk. Die Halme auf gut vier Zentimeter gestutzt, kein Löwenzahn oder Gänseblümchen, die sich in die grüne Fläche verirrt haben, die wirkt, als wäre sie gerade frisch ausgerollt. Fast Perfektion, nur die tönernen Fliegenpilze und die Froschstatue am Zaun brechen mit der Ordnung – und die Eibenhecke, die – die sprießenden Triebe lassen es vermuten, schon länger nicht mehr geschnitten wurde. Ein Nachbar habe das schon bemängelt, sagt Nicole Schenk. Im Kleingartenverein Breitenlee in der Donaustadt bleibt eben wenig unbemerkt.