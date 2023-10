Nashörner und andere nützliche Tiere

In Paris versteigern im Oktober Christie‘s und Sotheby‘s Arbeiten des Künstlerpaars Claude und François-Xavier Lalanne. Ihre Möbel in Tier- oder Blätterform, die sich zwischen Kunst und Design bewegen, sind bei Sammlern sehr begehrt.

Die Namen Claude und François-Xavier Lalanne sind in der Kunstwelt untrennbar miteinander verbunden. Das kreative Duo war mehr als fünf Jahrzehnte künstlerisch tätig. Ihre kreative Partnerschaft begann in den 1950er-Jahren in Paris, als sie ihre Arbeiten noch als „Les Lalanne“ signierten, bevor sie später ihre Vornamen hinzufügten. Gemeinsam schufen sie Skulpturen und Objekte, die sich deutlich von der damals vorherrschenden abstrakten Kunstbewegung abhoben. Ihre Werke zeichnen sich durch eine Mischung aus surrealer Poesie und einer fast hieratischen Strenge aus und schöpfen ihre Inspiration aus der Natur, wobei François-Xavier eine besondere Vorliebe für die Tierwelt und Claude für die Flora zeigte.