Wie wir heute zu unseren Nachbarn stehen

Nachbarschaftskonflikte haben seit der Pandemie eine Wandlung erfahren. Viele wenden sich an Mediatoren, häusliche Gewalt wird mehr thematisiert. Lärm bleibt ein Riesenthema.

Seit zwei Stunden geht es dahin mit der Lärmbelästigung, weil Gras gehäckselt wird. Mit dem Schlafen ist es vorbei. Soll ich jetzt warten, bis es Zeit wird, in die Arbeit zu fahren oder wann hört das auf?“ Es ist 3:48 Uhr an einem Wochentag Ende Mai, als eine wütende Bürgerin in die Facebook-Gruppe einer 1000-Einwohner-Gemeinde schreibt. Normalerweise wird die Gruppe in Oberösterreich genutzt, um auf Veranstaltungen hinzuweisen, um nach einer entlaufenen Katze zu suchen oder zu fragen, wem die Hühner gehören, die plötzlich im Garten auftauchen.