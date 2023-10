Der Hype ums Croissant

Wer gute Croissants sucht, hat es in Wien inzwischen nicht mehr schwer. Mit Ährnst ist ein neuer Hotspot dazugekommen. Und der Trend geht zum gefüllten Kipferl: mit Pistazie wie pikant.

Es ist Punkt acht, und die Schlange in dem kleinen Geschäft in der Burggasse reicht schon bis zur Tür. Julian Lubinger steht an der Budel, tauscht ein paar Sätze aus, wünscht einen schönen Tag, bevor der Nächste vor ihm steht: zwei Croissants und – warum nicht? – auch noch eines mit Zitronencreme. Wobei: Das Pikante mit Eiersalat und Vorarlberger Käse sieht auch höchst appetitlich aus …