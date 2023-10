Der Herr der Ringe: Höck erreicht WM-Finale

Als Fünfter unter 137 Athleten zieht Vinzenz Höck in das Finale bei der Turn-WM in Antwerpen ein. Der Grazer, 27, ist versiert an den Ringen. Was ihm gelingen kann?

Vinzenz Höck hat das Finale an den Ringen bei den Turn-Weltmeisterschaften in Antwerpen erreicht. Der 27-jährige Grazer musste nach seinen 14,600 Punkten in der Qualifikation am Samstag sämtliche sechs Qualifikationsgruppen abwarten, ehe Sonntag feststand, dass er als Fünfter unter den 137 Athleten in der Medaillenentscheidung der besten acht am Samstag mit dabei ist. Besser waren im Vorkampf nur die Medaillengewinner von Tokio-Olympia und ein heuer zweifacher Weltcupsieger.

Höck war bereits 2021 in einem Turn-WM-Finale mit dabei. „Nach einer schwierigen WM letztes Jahr war meine Anspannung hier umso größer, weil ich zeigen wollte, dass ich es kann. Das ist mir super gelungen und ich freu“ mich auf ein spannendes Finale.„

Im Mehrkampf war am Sonntag Askhab Matiev an fünf Geräten stark unterwegs, ehe er vom Pauschenpferd stürzte und gesamt 55. wurde. Ricardo Rudy kam indes nicht richtig ins Turnen, er verzeichnete an drei Geräten Stürze und landete auf Platz 82.