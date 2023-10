Chocolatier Heindl: „Wenn ich Golf spielen will, dann gehe ich“

Wir hatten in unserer Produktion ein kleines Geschäft mit 30 Quadratmetern, daraus habe ich ein größeres gemacht, das ein Architekt gestaltet hat. Und das war schon unser erstes Glück. Denn in der Auslage gab es einen Leuchtschriftkasten. Eines Tages fuhr ein Autobusunternehmer vorbei und fragte, ob er Kunden hierher bringen könne, damit sie durch die Schokoladenproduktion geführt werden. Ich habe den Mann nicht ernst genommen. Aber er kam dann wirklich, zuerst mit zwölf Bussen, dann wurden es immer mehr. Und die Leute haben am Ende der Führung in unserem Geschäft eingekauft.