Am Mittwoch musste Mark Zuckerberg offiziell sein Metaverse zu Grabe tragen, denn die Welt dreht sich um die künstliche Intelligenz. Die Entwicklung von Meta AI wäre ohne den Nutzerinnen und Nutzern nicht möglich gewesen.

Die letzte Meta Connect stand ganz im Zeichen des Metaverse. Mark Zuckerberg zeichnete ein Bild von einer virtuellen Welt, in der man einander jederzeit treffen kann: um auf Konzerte zu gehen, Meetings abzuhalten oder Freunde zu treffen. Ohne dabei die eigenen vier Wände zu verlassen. Der Einstieg in das Metaverse gelingt mit einer Virtual-Reality-Brille; natürlich auch „Made by Meta“. Doch binnen kürzester Zeit verstaubten die Brillen selbst im Meta-Hauptquartier und dennoch, Zuckerberg pulverte unablässig Millionen in sein Herzensprojekt. Doch dann kam OpenAI mit Chat GPT und vorerst scheint der Meta-CEO in einer Sackgasse gelandet. Zeit für einen Strategiewechsel: die neue VR-Brille, Quest 3, wird zu dem, wofür sie immer gedacht war: eine Spielekonsole. Und der Rest wurde auch auf künstliche Intelligenz getrimmt. Allen voran die eigene AI, die künftig in Instagram, Facebook und anderen Meta-Produkten zum Einsatz kommen soll. Doch wie wurde die KI trainiert? Kurz gesagt: mit nahezu allen Daten, Posts und Kommentaren, die je auf Instagram und Facebook veröffentlicht wurden.

Meta Platforms nutzte öffentliche Facebook- und Instagram-Posts, um seinen neuen virtuellen Assistenten Meta AI zu trainieren, schloss aber private Posts aus, die nur mit Familie und Freunden geteilt wurden, um die Privatsphäre der Verbraucher zu respektieren, sagte der oberste Politikmanager des Unternehmens in einem Interview mit Reuters.

Meta habe auch keine privaten Chats auf seinen Messaging-Diensten als Trainingsdaten für das Modell verwendet und Maßnahmen ergriffen, um private Details aus öffentlichen Datensätzen zu filtern, die für das Training verwendet wurden, sagte Nick Clegg, President of Global Affairs bei Meta, am Rande der jährlichen Connect-Konferenz des Unternehmens in dieser Woche.

Linkedin wurde bewusst nicht verwendet

„Wir haben versucht, Datensätze mit einem hohen Anteil an persönlichen Informationen auszuschließen“, sagte Clegg und fügte hinzu, dass die „überwiegende Mehrheit“ der von Meta für das Training verwendeten Daten öffentlich zugänglich sei.

Er nannte LinkedIn als Beispiel für eine Website, deren Inhalte Meta aus Gründen des Datenschutzes bewusst nicht verwendet hat.

Cleggs Äußerungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Technologieunternehmen wie Meta, OpenAI und Alphabets Google dafür kritisiert werden, dass sie unerlaubt aus dem Internet entnommene Informationen zum Training ihrer KI-Modelle verwenden, die riesige Datenmengen aufnehmen, um Informationen zusammenzufassen und Bilder zu erzeugen.

Die Unternehmen überlegen, wie sie mit dem privaten oder urheberrechtlich geschützten Material umgehen sollen, das ihre KI-Systeme möglicherweise reproduzieren, und sehen sich gleichzeitig mit Klagen von Autoren konfrontiert, die sie der Verletzung von Urheberrechten beschuldigen.

Einschränkung für Promi-Fotos

Meta AI war das wichtigste Produkt unter den ersten verbraucherorientierten KI-Tools des Unternehmens, die CEO Mark Zuckerberg am Mittwoch auf der jährlichen Produktkonferenz von Meta, Connect, vorstellte. Die diesjährige Veranstaltung wurde von Gesprächen über künstliche Intelligenz dominiert, im Gegensatz zu früheren Konferenzen, die sich auf Augmented und Virtual Reality konzentrierten. Meta hat den Assistenten mit Hilfe eines benutzerdefinierten Modells entwickelt, das auf dem leistungsstarken Sprachmodell Llama 2 basiert, das das Unternehmen im Juli für die öffentliche kommerzielle Nutzung freigegeben hat, so das Unternehmen. Er wird in der Lage sein, Text, Audio und Bilder zu generieren und über eine Partnerschaft mit Microsofts Suchmaschine Bing Zugang zu Echtzeitinformationen haben.

Die öffentlichen Facebook- und Instagram-Posts, die zum Training der Meta-KI verwendet wurden, enthielten sowohl Text als auch Fotos, so Clegg. Er sagte, dass Meta auch Sicherheitsbeschränkungen für die Inhalte, die das Tool generieren kann, auferlegt hat, wie z. B. ein Verbot der Erstellung fotorealistischer Bilder von Personen des öffentlichen Lebens. In Bezug auf urheberrechtlich geschütztes Material sagte Clegg, er rechne mit „einer Menge Rechtsstreitigkeiten“ über die Frage, „ob kreative Inhalte durch die bestehende Fair-Use-Doktrin abgedeckt sind oder nicht“, die die begrenzte Nutzung geschützter Werke für Zwecke wie Kommentare, Forschung und Parodie erlaubt. „Wir glauben, dass dies der Fall ist, aber ich vermute stark, dass es zu einem Rechtsstreit kommen wird“, so Clegg.

OpenAI schließt Vertrag mit Shutterstock

Einige Unternehmen, die über Tools zur Bilderzeugung verfügen, erleichtern die Reproduktion von ikonischen Figuren wie Mickey Mouse, während andere für das Material bezahlt haben oder es bewusst vermieden haben, es in die Trainingsdaten aufzunehmen.

OpenAI beispielsweise hat diesen Sommer einen Sechsjahresvertrag mit dem Inhaltsanbieter Shutterstock unterzeichnet, um die Bild-, Video- und Musikbibliotheken des Unternehmens für das Training zu nutzen. Auf die Frage, ob Meta derartige Schritte unternommen hat, um die Reproduktion von urheberrechtlich geschütztem Bildmaterial zu vermeiden, verwies ein Meta-Sprecher auf die neuen Nutzungsbedingungen, die es den Nutzern untersagen, Inhalte zu erstellen, die die Privatsphäre und geistige Eigentumsrechte verletzen. (bagre/Reuters)