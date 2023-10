Wien 1913 und das Zeitalter der Extreme

Drucken

Das Wien der Zuwanderer, Bediensteten, kleinen Leute, abseits vom Glanz der Ringstraße. Der Prater 1912.

Die pulsierende Metropole war politischer Nährboden für vier mittellose Existenzen: Stalin, Hitler, Trotzki und Tito waren zur gleichen Zeit hier. Das neue Buch „Café Untergang“ verwebt vier Biografien mit dem Wien der Hinterhöfe und Fabriken, Mietskasernen und Kaffeehäuser.

Ein finsterer, pockennarbiger Mann stieg im Jänner 1913 am Wiener Nordbahnhof mit seinen Bauernstiefeln aus dem Zug. Die Stadt lag unter einer Schneedecke, es war eiskalt. Doch das war er gewohnt: Er hatte schon etliche Jahre in sibirischen Straflagern verbracht. Vor Kurzem hatte er sich den Kampfnamen Stalin zugelegt, nach Wien kam er im Auftrag Lenins. Mit gefälschtem Pass, wie bei ihm üblich. Hätte die Wiener Polizei geahnt, dass hier ein steckbrieflich gesuchter Terrorist ankam, ein marxistischer Fanatiker, hätte sie schnell reagiert. Doch keine Behörde nahm Kenntnis von ihm. Was war seine Mission? Wer gab ihm Unterkunft?