Seminare für Nachhaltigkeit und Resilienz

Programm. Über 100 Seminare vermitteln am Wifi Management Forum #KompetenzFürMorgen.

Die Dynamik der heutigen Zeit hat die Rahmenbedingungen für Führung und Management grundlegend verändert. Führungskräfte brauchen neue Kompetenzen, um den Herausforderungen von heute und morgen wirksam zu begegnen. „Das Wifi Management Forum ist der perfekte Bildungspartner, wenn es darum geht, die geforderten Führungsskills zu entwickeln. Im Seminarprogramm mit über 100 Kursen – flexibel online oder in Präsenz – bieten wir Führungskräften, aber auch Projektleiter:innen oder Expert:innen mit Führungsaufgaben eine umfassende Toolbox, die sie sofort in der Praxis umsetzen können. Fallbeispiele aus dem Unternehmenskontext sorgen für das Extraplus an Praxisbezug“, betont Mag. Sandra Prandtner, Leiterin des Wifi Management Forums.

Zukunftsthema Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit im eigenen Unternehmen zu etablieren und professionell zu managen, ist ein Schwerpunkt des Seminarangebots. Durch die steigende Nachfrage von ­Kund:innen, Investor:innen, Mitarbeitenden und Banken gewinnen die Themen Nachhaltigkeit und Klima immer stärker an Bedeutung. Zentrale Elemente des professionellen Nachhaltigkeitsmanagements, wie Nachhaltigkeitsreporting, CO 2 -Fußabdruck, Dekarboni­sierung und Kennzahlenmanage­ment, werden im Seminar „Nach­haltigkeit professionell managen“ praxisnah erarbeitet.

„Auch wir setzen im Bereich Nachhaltigkeit Akzente, wo immer es möglich ist. Das reicht von digitalen Kursunterlagen über die CO 2 -neutrale Produktion von Printprodukten bis hin zur klimabewussten Verpflegung durch unseren Ko­operationspartner ISS/taste’njoy“, weiß Forumsleiterin Prandtner. Eine grüne Anreise ist dank der guten Lage des Wifi Management Forums am wko campus wien in Wien Währing möglich. Kostenlose Fahrscheine für öffentliche Verkehrsmittel, Fahrradabstellplätze direkt am Vorplatz und Tiefgaragenplätze mit Ladestationen für Elektroautos werden zur Verfügung gestellt. Modern ausgestattete, helle Seminarräume mit speziellem Lüftungssystem für energiesparendes Kühlen und Heizen, Präsenzmeldern zur automatischen Anpassung von Heizung, Kühlung und Beleuchtung, Smartboards, Digi-Flips und ein Learning Space mit beschreibbaren Wänden bieten ein nachhaltiges Lernumfeld.

Resilienz ist wichtige Basis

„Resilienz-Management geht davon aus, dass überstandene Krisen(-situationen) Lerneffekte mit sich bringen – wenn sie bewusst für strategische Initiativen genutzt werden. Eine Voraussetzung, damit das gelingt, ist, sich zum Beispiel die Toolbox für Resilienz-Management des Wifi Management Forums anzusehen“, sagt Prandtner. „Denn eine Krise sollte nicht nur ‚überlebt‘ werden. Die Chancen, die ein ‚neues Normal‘ bietet, müssen genutzt werden.“

Unternehmen, die an ihrer Resilienz arbeiten, erkennen Veränderungen oder Krisen schneller und reagieren agiler darauf. Sie haben die Skills und die Unternehmenskultur, diese zu absorbieren, sich zu adaptieren und bei Bedarf zu transformieren, ein anderes Unternehmen zu werden und dabei zu wachsen. „Resilienz-Fähigkeiten, die eine Organisation zur Krisenbewältigung erlernt, sind keine ‚Stranded Investments‘, sondern eine solide und überlebensnotwendige Basis für die erfolgreiche Bewältigung der Zukunft. Denn das wirtschaftliche und gesellschaftliche Umfeld wird weiterhin volatil bleiben“, schließt Prandtner.

wifi.at/managementforum