Das neue Kia-Design: Eine Symbiose aus Komfort und Nachhaltigkeit

Der dreireihige SUV EV9 ist das neue elektrische Flaggschiff von Kia und bringt – ganz im Sinne der Kia-Designphilosophie – entscheidende Bereiche, die bislang im Gegensatz standen, zusammen.

Eine kreative Spannung zwischen Natur und Moderne zu erschaffen – das war das ambitionierte Ziel der Kia-Designer als es darum ging, das Außen- und Innendesign des dreireihigen SUV EV9 zu kreieren. Das Motto dabei? „Opposites United“, also „Vereinte Gegensätze“. Ein Motto, das außen wie innen klar ersichtlich ist. Karim Habib, Kia-Designchef, ist sichtlich zufrieden mit der bahnbrechenden Kreation: „Als außergewöhnlich hochwertiges Gesamtpaket eröffnet der Kia EV9 den Kunden im Bereich der Familien-SUVs eine ganz neue Perspektive. Durch die innovative Nutzung von Raum, Technologie und Design bietet diese neue Fahrzeugtypologie nicht nur dem Fahrer, sondern allen Insassen instinktive Erfahrungen und herausragenden Komfort.“

Karim Habib ist Kia-Designchef und verantwortlich für das Innen- und Außendesign des neuen Kia EV9. Kia

Wohlbefinden und Umweltschutz zusammenbringen

Die neu entwickelte „Opposites United“-Philosophie wird durch fünf zentrale Grundsätze definiert, die bei der Milano Design Week 2023 erstmals vorgestellt wurden: „Bold for Nature“ (Mut zur Natur), „Joy for Reason“ (Freude aus Vernunft), „Tension for Serenity“ (Spannung für Ausgeglichenheit), „Technology for Life“ (Technologie zum Leben) und „Power to Progress“ (Kraft zum Fortschritt).

Eines der fünf Grundsätze des Kia-Designs: „Joy for Reason“ (Freude aus Vernunft). Kia

Dabei steht die Kia-Designphilosophie „Opposites United‘ für weit mehr als nur das Aussehen der neuen Modelle wie des Elektro-SUV EV9. „Sie zeigt die Entschlossenheit der Marke, die Verbindung von zwei entscheidenden Bereichen voranzubringen, die bisher im Widerspruch zueinanderstanden: menschliches Wohlbefinden und ökologische Nachhaltigkeit“, erläutert Ho Sung Song, Präsident und CEO von Kia. Damit wolle man nicht nur die Innovationsfähigkeit von Kia unter Beweis stellen und Produkte schaffen, die über die Bedürfnisse der Kunden hinausgehen und deren Erfahrungen bereichern, sondern zugleich eine Vision verfolgen und der künftigen Generation ein ein Vermächtnis hinterlassen. So soll das Kia-Portfolio an rein batterieelektrischen Fahrzeugen bis zum Jahr 2027 15 Modelle umfassen und bis 2045 das gesamte Unternehmen die CO2-Neutralität erreichen.

Mut zur Natur mit dem neuen Kia EV9

Das Design des vollelektrischen EV9 besticht mit einfachen, scharfen Linien und markanten Scheinwerfern. Kia

Bei der Gestaltung des Exterieurs des EV9 ließen sich die Designer von Kia vor allem durch das Motto „Mut zur Natur“ leiten – das Ergebnis ist ein vollelektrisches Fahrzeug, das eine Robustheit und die Eignung für alle Fahrbedingungen und dennoch die souveräne Gelassenheit eines hochentwickelten Elektrofahrzeugs ausstrahlt. Einfache, scharf gezeichnete Linien strahlen gemeinsam mit den Karosserieflächen dabei Vertrauen, Klarheit und Ruhe aus, wobei das, für Kia typische „Tigergesicht“ keinen Zweifel an der Herkunft des EV9 aufkommen lässt. Markante vertikale Scheinwerfer und schlanke Tagfahrlichter verstärken die optische Breite des SUVs.

Das Innere des EV9 ist durch den Grundsatz „Technologie zum Leben“ geprägt, und stellt positive, intuitive Interaktionen zwischen Mensch und Maschine in den Vordergrund. Konkret: Mit der Kia-Elektroplattform E-GMP (Electric Global Modular Platform) wird ein ebener Boden im Innenraum möglich, der die einzigartige Gestaltung des Interieurs mit Lounge-Character erst zulässt. „Kia kreiert Innenräume für Fahrer und Passagiere, die den Bedürfnissen der heutigen Mobilität gerecht werden und zugleich einen Ausblick auf die Zukunft des autonomen Fahrens geben“, unterstreicht Design-Chef Karim Habib.

Positive, intuitive Interaktionen zwischen Mensch und Maschine werden in den Mittelpunkt gerückt. Kia

„Unser Ziel ist es, einen positiven Raum zu schaffen, in dem sich die Menschen wohl und wie zu Hause fühlen und in dem sie sich entspannen können. Denn wir verkaufen keine Autos, sondern wir verkaufen ein Erlebnis“, so Habib. Durch das Feedback von Familien wurde der als Sechs- oder Siebensitzer erhältliche EV9 so gestaltet, dass allen Insassen gleich viel Platz, Komfort und ein exklusives Fahrerlebnis geboten wird.

Das Kia Design: Nachhaltig in jedem Schritt

Kia verzichtet auf Materialien tierischer Herkunft, sondern verwendet nachhaltige, recycelte Materialien, wie zum Beispiel Fischernetze. Kia

Gleichzeitig mit der neuen Design-Philosophie wurde die „Design Sustainability Strategy“ ebenfalls im EV9 implementiert. Beginnend mit dem E-SUV verzichtet Kia auf Leder tierischer Herkunft und auch PVC wird durch recycelte Materialien ersetzt. Gleichzeitig wird mit der Maßnahme „Zehn nachhaltige Must-have-Elemente“ definiert, dass bei allen zukünftigen Kia-Modellen nachhaltige Materialien mit den Ansprüchen recycelt, organisch oder biologisch abbaubar zum Einsatz kommen. Als dritte Maßnahme beim nachhaltigen E-Fahrzeug-Bau setzt Kia auf „Bio-Produktion“: Damit sollen in Zukunft biobasierte Materialien – etwa aus dem Myzel auf der Wurzelstruktur von Pilzen – entwickelt werden, wobei Kia auf die Zusammenarbeit mit Start-ups, Forschern und Investoren setzt.

„Wir wollen bei jedem Schritt die Nachhaltigkeit im Blick haben“, sagt Innendesign-Chef Jochen Paesen. Kia

„Wir bei Kia wissen, dass es nicht reicht, Fahrzeuge zu produzieren, die am Auspuff emissionsfrei sind – wir wollen bei jedem Schritt die Nachhaltigkeit im Blick haben“, bringt es Innendesign-Chef Jochen Paesen auf den Punkt, „Dazu gehört auch, dass wir die in unseren Autos verwendeten Materialien sorgfältig auswählen, damit sie ungiftig und biologisch abbaubar sind.“ Erste Erfahrungen mit nachhaltigen Materialien konnte Kia bereits im Jahr 2014 beim Soul EV sammeln, dem ersten weltweit vertriebenen Elektrofahrzeug. Dabei kamen Biokunststoff und aus Zuckerrohr gewonnene Biofasern zum Einsatz. Heute reichen die umweltfreundlichen Kia-Materialien von ökologisch verarbeitetem Leder und veganen Alternativen bis hin zu wiederverwerteten Plastikabfällen und recycelten Fischernetzen aus dem Meer.

Kia EV9: Zwei Design-Awards in Mailand

Über Medienkunstinstallation wurde die Kia-Designvision in Mailand vorgestellt. Kia

Beim „Red Dot Award: Brands & Communication Design 2023” konnte Kia gleich zwei Auszeichnungen für sich beanspruchen und auch auf der Mailänder Designwoche reüssierte der E-Autohersteller mit dem Ansatz „Opposites United“. Dabei wurden in sieben Ausstellungsräumen Medienkunstinstallationen gezeigt, die Besucher dazu einluden, die von den Gegensätzen in der Natur und in der Menschheit inspirierte Kia-Designvision für eine neue Ära der nachhaltigen Mobilität zu erleben. „Wir hoffen, dass diese Ausstellung verdeutlichen wird, mit welcher Ernsthaftigkeit die Kia-Designabteilung das Ziel verfolgt, den Kunden unsere grundlegenden Designwerte und Verpflichtungen auf innovative Weise zu vermitteln“, unterstreicht Kia-Designchef Karim Habib.

Kia-Kooperation mit „The Ocean Cleanup“

Der Kia-Partner „The Ocean Cleanup“ fischte aus dem 1,6 Millionen Quadratkilometer großen pazifischen Müllstrudel eine Rekordmenge von 55 Tonnen Plastik aus dem Meer. Die Kunststoffabfälle werden recycelt und die Rezyklate zum Teil in zukünftigen Kia-Modellen verwendet. Dabei kam das so genannte „System 002“ zum Einsatz. Demnächst soll die Extraktionstechnologie „System 03“, die beinahe dreimal so groß ist wie „System 002“, im kontinuierlichen ganzjährigen Betrieb deutlich größere Mengen an Kunststoffen zu geringeren Kosten pro Kilogramm auffangen. Das markiert die nächste Phase von „The Ocean Cleanup“ mit dem ambitionierten Ziel, 90% des schwimmenden Plastiks bis zum Jahr 2040 aus dem Meer zu entfernen. „Über ‚System 03’ hinaus planen wir den Einsatz einer Flotte von Systemen, die zusammen in der Lage sein werden, alle fünf Jahre ein Plastikabfallvolumen von 50 Prozent des großen pazifischen Müllstrudels zu entfernen. Wir können dies jedoch nicht allein tun. Engagierte und geschätzte Partner, insbesondere unser globaler Partner Kia, bleiben für The Ocean Cleanup unverzichtbar, um unser gemeinsames Ziel von plastikfreien Ozeanen zu verwirklichen“, ist Nisha Bakker, Director Partnerships bei „The Ocean Cleanup“, zuversichtlich.