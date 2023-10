Eine Salzburgerin verlangte einer Hündin zwei Würfe innerhalb von achteinhalb Monaten ab.

Es war eine kritische Situation, als die Hündin einer Züchterin in Salzburg am 24. März 2021 zwei kleine Hündinnen und einen Rüden zur Welt gebracht hatte: Ein vierter Welpe steckte tot im Geburtskanal und musste in einer eilends aufgesuchten Tierklinik entfernt werden. Acht Monate und 18 Tage später, am 11. Dezember, folgte bereits der nächste Wurf mit vier gesunden Welpen.