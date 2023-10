Medizin-Nobelpreis für Grundlage der mRNA-Impfstoffe

Katalin Karikó und Drew Weissman werden mit dem Nobelpreis für Physiologie und Medizin ausgezeichnet. Damit startet die Nobelpreis-Woche.

Der Medizin-Nobelpreis geht an Katalin Karikó und Drew Weissman für die mRNA-Technologie hinter der Covid-Impfung. Die ungarischstämmige US-Biochemikerin Karikó und der US-Immunologe Weissman lieferten wichtige Grundlagen für mRNA-Impfstoffe.

Das verkündete die Nobelversammlung des Stockholmer Karolinska-Instituts am Montag. Im vergangenen Jahr war die Auszeichnung an den in Deutschland arbeitenden schwedischen Forscher Svante Pääbo gegenagen - für seine bahnbrechenden Erkenntnisse zur menschlichen Evolution. Pääbo ist ein echter Star auf seinem Gebiet, der Analyse alter DNA-Sequenzen – und brachte uns damit die Neandertaler näher.

Der Medizin-Nobelpreis macht bei den alljährlichen Preisvergaben traditionell den Anfang. In den Folgetagen werden dann die weiteren Nobelpreisträgerinnen und -träger in den Kategorien Physik, Chemie, Literatur, Frieden sowie Wirtschaftswissenschaften verkündet. Der Friedensnobelpreis ist dabei der einzige, der nicht in Stockholm, sondern in Oslo bekannt gegeben wird. Überreicht werden die Nobelpreise dann allesamt feierlich am 10. Dezember, dem Todestag des Dynamit-Erfinders und Preisstifters Alfred Nobel (1833-1896).

Dotiert sind die Auszeichnungen in diesem Jahr mit einem Preisgeld in Höhe von elf Millionen schwedischen Kronen (rund 950.000 Euro) pro Kategorie. Das sind eine Million Kronen mehr als in den Vorjahren. (APA/dpa)