Helbok ist rund um die Uhr für seine Kunden da

Kleinbetriebe. Die Helbok GmbH aus Lustenau ist Vorarlbergs führendes Unternehmen für Kanalservices.

Die Helbok-Erfolgsgeschichte geht weiter. Für Josef Helbok, Geschäftsführer der Helbok GmbH, war 2022 erneut das erfolgreichste Geschäftsjahr in der Geschichte des Unternehmens. Die Helbok GmbH aus Lustenau ist Vorarlbergs führendes Unternehmen für Kanalservices und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von 6,4 Millionen Euro. Um rund eine Million mehr als 2021.

Gegründet wurde das Unternehmen von Kurt Helbok, dem Vater des heutigen Geschäftsführers. Seit 1995 steht Josef Helbok an der Spitze des Unternehmens. Zum Leistungsportfolio gehören Kanalreinigung, Kanalsanierung, Behebung von Verstopfungen, Kanaldichtungsprüfung, Hausanschlussinspektion, die Reinigung und Wartung von diversen Abscheidern und Schächten sowie Tiefgaragenreinigung. Nachhaltigkeit ist bei Helbok ein großes Thema und er hat schon mehrere Beiträge dazu geleistet, etwa mit eigenen Wasser-Recyclingsystemen.

Auch 2023 wird ein vielversprechendes Jahr für Josef Helbok. „Wir dürfen heuer im November nach dem Abschluss von unserem Hallenzubau unsere 60-jährige Firmengeschichte zusammen mit unseren Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und Partnern ausgiebig feiern“, freut sich Josef Helbok.

Der Erfolg 2022 kommt für Josef Helbok nicht überraschend. „Mit unseren Diensten stehen wir unseren Kunden immer sofort, verlässlich und schlagkräftig zur Verfügung – bei Notdiensten sogar täglich 24 Stunden rund um die Uhr“, sagt der Geschäftsführer. Auch bei Notfällen können sich die Kunden darauf verlassen, dass Helbok unverzüglich zum Einsatz anrückt, um das Abwasserproblem zu lösen. „Höchste Kundenzufriedenheit und höchste Mitarbeiterzufriedenheit sind für uns immer die wichtigsten Erfolgsschlüssel und dafür arbeiten wir jeden Tag. So gilt unser besonderer Dank allen unseren vielen langjährigen und treuen Kunden und genauso allen Mitarbeitern, die mit ihrem besten, höchsten und dauernden Arbeitseinsatz diese Erfolge erst möglich machen“, betont Helbok.

Um diesen hohen Leistungsansprüchen gerecht zu werden, investiert Helbok laufend in die Erneuerung und Erweiterung des gesamten Fuhrparks. „So durften wir heuer wieder drei neue Fahrzeuge übernehmen und wir werden auch im nächsten Jahr weiter investieren. Im Sinne der nachhaltigen ökologischen Anforderungen unserer Zeit und um auch weitgehende Energieautonomie zu erreichen, haben wir vor kurzem unsere eigene Fotovoltaikanlage mit einer Jahresleistung von 160 kWp (Kilowatt Peak) in Betrieb genommen.“ Genauso wichtig ist Helbok auch die weitere Entwicklung und der laufende Ausbau der gesamten Kanalservices. „Und so werden wir zum Beispiel die Arbeit von unseren Kanalinspekteuren in Kürze mit KI (künstlicher Intelligenz) unterstützen.“

Trotz der anspruchsvollen und herausfordernden Wirtschaftsprognosen geht das Unternehmen ruhig und mutig in die Zukunft. „Was uns jetzt auch sehr zuversichtlich stimmt, sind die Vielzahl an Bewerbungen, die gerade in dieser schwierigen Zeit bei uns eingehen“, sagt Helbok, der im Geschäftsjahr 2022 35 Mitarbeiter beschäftigte. „Wir wollen für alle unsere Mitarbeiter stets der beste und verlässlichste Arbeitgeber sein.“

Generationenwechsel

Demnächst werden die Geschicke des Familienunternehmens von der nächsten Generation geleitet. „Unsere größte Freude ist, dass wir die Gesamtverantwortung für unser Unternehmen im nächsten Jahr zur Gänze an unsere Kinder Eva und Andreas, die schon bestens in alle Führungsaufgaben eingearbeitet sind, übergeben dürfen, und wir sind fest überzeugt, dass sie unser Unternehmen engagiert, umsichtig, perspektivvoll und werthaltig weiterentwickeln werden“, freut sich Josef Helbok.