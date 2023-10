Hitlers Geburtshaus ist bloß ein Zufall der Geschichte

Hitlers Geburtshaus in Braunau ist viel, aber auf keinen Fall ein historisch optimaler Ort für ein Museum.

Im Zuge der durch den provokanten Film „Wer hat Angst vor Braunau?“ neu entfachten Debatte über die Zukunft des Hitler-Geburtshauses ist ein anderer Vorschlag ins Spiel gekommen. Der Verein der Österreichischen Freunde von Yad Vashem will Braunau seine Wanderausstellung „Die Gerechten“ schenken, damit sie dauerhaft im Haus mit der Adresse Salzburger Vorstadt 15 untergebracht werden kann. Die Ausstellung erzählt die Lebensgeschichten der 109 Österreicherinnen und Österreicher, die während der NS-Zeit Juden und anderen Verfolgten geholfen haben.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. >>> Mehr aus der Rubrik „Gastkommentare“

„Die Gerechten“ wurde erstmals 2013 in Steyr präsentiert und ist seitdem in vielen Städten vom Bodensee bis zum Neusiedler See gezeigt worden – zuletzt im Haus der Geschichte Niederösterreich in St. Pölten. Also eine ziemlich alte Schau, die viele bereits gesehen haben, und als Wanderausstellung hat sie naturgemäß ein recht einfaches Gestaltungskonzept. Ob Touristen nach Braunau strömen würden, um „Die Gerechten“ zu besuchen, ist fraglich, und wichtige praktische und finanzielle Fragen bleiben unbeantwortet, obwohl die Ausstellung der Stadt kostenlos zur Verfügung gestellt würde.

Georg Schuster, Mitglied des Vorstands der Österreichischen Freunde von Yad Vashem, sagt, seine Ausstellung wäre ein passender Kontrapunkt zu Hitler und würde ihm jene Menschen entgegensetzen, die erfolgreich Widerstand gegen ihn geleistet haben. Diese Dichotomie zwischen dem Führer und den Gerechten stellt jedoch eine Geschichtsvereinfachung dar, die jene Hunderttausenden Österreicher ausblendet, die Rädchen im NS-Getriebe wurden und die Verbrechen des Regimes ermöglicht haben.

Das Hitler-Haus ist kein historisch optimaler Ort nicht nur für „Die Gerechten“, sondern auch für jede Ausstellung. Gedenkstätten wie das KZ Mauthausen oder die Klinik Am Spiegelgrund werfen grundlegende Fragen über die Entwicklung des Nationalsozialismus in Österreich auf, die in einer Ausstellung wissenschaftlich fundiert behandelt werden können. Im Gegensatz dazu ist das Hitler-Haus ein reiner Zufall der Geschichte. Hitler kam zur Welt darin und lebte dort etwa einen Monat lang, bevor seine Familie in eine andere Wohnung in Braunau umzog. Als er drei Jahre alt war, verließ er Braunau und zog nach Passau in Deutschland. Zwei Jahre später kehrte er nach Oberösterreich zurück.

Eine Pilgerstätte für braune Flecken

Das Hitler-Haus sagt nichts und fragt uns nichts – weder über ihn noch über das Land, in dem er geboren und sozialisiert war. Das Thema „Hitler als Österreicher“ ist berücksichtigenswert, aber Wien – die Stadt, in der er einige seiner prägenden Jahre verbracht hat – ist viel wichtiger als sein Geburtsort Braunau, wenn es um die Entstehung seiner Ideologie und Weltanschauung geht. Heute ist das Haus nur ein Kuriosum und eine Pilgerstätte für braune Flecken. Bei der Umwandlung in ein Museum könnte der Kult des Führers bestärkt werden, auch wenn das Gegenteil die Intention wäre.

Der Vorschlag der Österreichischen Freunde von Yad Vashem ist gut gemeint, aber was das Hitler-Haus betrifft, sollte das Innenministerium überdenken, ob eine administrative Nutzung statt einer sozial-karitativen wirklich die beste langfristige Lösung ist. Das Haus darf auf keinen Fall ein Museum werden. Der richtige Ort für eine umfassende Diskussion über die Shoah in Österreich bleibt ein modernes, in Wien begründetes Holocaust-Museum oder NS-Dokumentationszentrum, in dem die Taten der Täterinnen und Kollaborateure aufgearbeitet werden können.

Liam Hoare (*1989 in Crawley, Großbritannien) studierte Geschichte an der School of Slavonic and East European Studies des University College London und ist Europe Editor des „Moment Magazine“, einer Zeitschrift über jüdische Kultur, Politik und Religion. Außerdem schreibt er den englischsprachigen Newsletter „The Vienna Briefing“.

E-Mails an: debatte@diepresse.com