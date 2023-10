Globaltek-Saugaggregate bei Pelletheizungen gefragt

Kleinbetriebe. Globaltek produziert neben Zentralstaubsaugern für Haushalte auch Saugsysteme für Pelletheizungen.

Das Unternehmen Globaltek GmbH aus Dornbirn wurde vor 30 Jahren von Thomas Wiedemann gegründet. Ursprünglich importierte man Zentralstaubsaugsysteme aus den USA und Kanada, bis die Hauptlieferanten vom Markt verschwanden. 2003 begann Wiedemann mit der eigenen Produktion in Vorarlberg. Im Laufe der Zeit reduzierte er den Mitarbeiterstab von 15 auf fünf Personen.

„Das Verhältnis zwischen Zentralstaubsaugern für Haushalte sowie Saugsystemen für Pelletheizungen ist normal sehr ausgewogen, aber 2022 ist der Bereich Pelletheizungen exorbitant in die Höhe geschossen“, sagt der Geschäftsführer. Teilweise der Coronapandemie geschuldet. „Es gab auch ‚Panikkäufe‘ und so hatten wir 2022 Aufträge, die dann 2023 ausgeblieben sind“, relativiert Wiedemann. Globalteks Umsatz: knapp unter zwei Millionen Euro.

Globaltek ist zum richtigen Familienbetrieb geworden. „Meine Frau Gertraud unterstützt mich in Teilzeit bei Büroangelegenheiten.“ Die 18-jährige Tochter Shela arbeitet variabel in unterschiedlichen Stationen des Betriebs und macht ihr Praxisjahr. „Schon in ihrer Schulzeit absolvierte Shela bei mir ihre Ferialpraxis.“

Wovon Globaltek ebenfalls profitiert, ist die lange Erfahrung, die Kontinuität und Selbstproduktion. Dadurch unterscheidet sich die Ausführung deutlich von Konkurrenzprodukten. „Viele Wegbegleiter sind vom Markt verschwunden und deren Kunden kommen zu uns. Auch, weil wir alte Zentralstaubsaugeranlagen modifizieren und verbessern können“, sagt Wiedemann. „Wir sprechen mit unseren Saugaggregaten nicht nur Neubauten an, sondern auch Kunden, die unser System nachträglich in Wohnung oder Haus einbauen wollen.“