ProEquus fokussiert auf die Kundenbedürfnisse

Kleinbetriebe. Der Reitplatzbau ist das Herzstück des Unternehmens aus Weiler.

1995 gründete Joachim Längle das Unternehmen ProEquus und vertreibt Bodenaufbausysteme für den privaten und professionellen Reitbetrieb, Auslaufbefestigungen für die Viehhaltung sowie befahrbare, entwässerungsfähige Bodengitter für das öffentliche Straßen- und Güterwegenetz. „Ein gut geführter Betrieb zeichnet sich durch klare Visionen, effiziente Abläufe und ein starkes – in unserem Fall – kleines, langjähriges Team aus“, sagt Firmeninhaber Joachim Martin Längle. „Der Schlüssel zum Erfolg liegt oft in der Fähigkeit, flexibel zu sein, sich an Veränderungen anzupassen, schnell zu reagieren oder bereits im Vorfeld zu agieren und stets die Kundenbedürfnisse im Blick zu haben.“

2022 erwirtschaftete das Unternehmen drei Millionen Euro. „Dass wir trotz der nervenaufreibenden Coronapolitik ein sehr erfolgreiches Jahr verbuchen konnten, liegt vor allem an unseren langjährigen Kunden und Partnern, ohne die dies nicht möglich gewesen wäre.“ Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen setzt ProEquus auf strategische Allianzen und Kostenoptimierung, damit die Preise nur moderat angepasst werden müssen und der Kunde weiterhin ein faires Preis-Leistungs-Angebot erhält.

Heuer konnte Längle auf Grund der wirtschaftlichen sowie medialen Verunsicherung der Kunden eine starke Zurückhaltung im Bereich der Entscheidungsfindung und Durchführung von Bauvorhaben spüren. „Auf Grund von neuen Projekten sehen wir jedoch dem Ende 2023 positiv entgegen. Um unsere Marktposition zu stärken, planen wir eine Erweiterung unserer Produktpalette in neue Bereiche. Ein aktuelles Thema ist die versiegelungsfreie Bodenbefestigung bzw. Entsiegelung von bestehenden Flächen.“