Aerocompact: Mit Expansion die Marktposition stärken

Großbetriebe. PV-Montage-Experte Aerocompact konnte 2022 den Umsatz in zweistelliger Millionenhöhe verdoppeln.

Die Kernkompetenz der Aerocompact Europe GmbH aus Satteins liegt in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Photovoltaik-Unterkonstruktionen für Dächer und Freiflächen. „Durch die einzigartige Verbindung aus Engineering-Kompetenz und der digitalen Plattform Aerotool besetzen wir eine internationale Marktposition“, sagt Mathias Muther, Gründer von Aerocompact. „In Österreich, aber auch in weiteren regionalen Märkten, zählt die Aerocompact Group zu den Marktführern. Seit der Gründung im Jahr 2014 sind wir in einem dynamischen Markt weit über dem Branchenschnitt gewachsen.“ Das Unternehmen erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von knapp 70 Millionen Euro. „Ebenso konnten wir unser operatives Geschäft im vergangenen Jahr dank fortgesetzter Innovationen im Produktportfolio und neuer Produkteinführungen deutlich ausweiten und internationalisieren.“ Die Produkte des Unternehmens sind mittlerweile in über 50 Ländern installiert, mit denen an die 16 Millionen Module mit einer Gesamtleistung von mehr als fünf Gigawatt verbaut wurden.

Das Unternehmen hat weltweit 14 Standorte. „Europa erlebt derzeit eine bemerkenswerte Phase wirtschaftlichen Wachstums, wobei besonders Zentral- und Ost­europa als die dynamischen Wachstumsregionen für unser Unternehmen hervorstechen“, sagt der CEO. 2024 verspricht für Aerocompact ein aufregendes Kapitel in der Unternehmensgeschichte zu werden. „Wir streben einen Umsatz von 150 Millionen Euro an. Dabei liegt ein Schwerpunkt unserer Wachstumsstrategie auf der Gewinnung von weiteren Marktanteilen in Zentraleuropa. Darüber hinaus erkennen wir die USA als einen großen Wachstumstreiber in den bevorstehenden Jahren.“