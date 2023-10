Burger, Burka und Babler

Aufregung herrscht nach einer Ansprache von Kanzler Nehammer. Es ging um billiges Essen für arme Kinder bei McDonald’s, Kalorien zählen und die DDR. Dabei war McDonald’s in der DDR gar nicht so beliebt.

Denn nach jeder Bestellung am Schalter musste man fünf Jahre warten, bis der Burger fertig produziert war.

Heute, am Tag der Deutschen Einheit, ist das längst vergessen. Der Tag heißt so, weil Ost- und Westdeutsche nun darin vereint sind, uneinig zu sein. Dafür gibt es jetzt im ganzen Land schnelle Burger in McDonald’s-Filialen, was man etwa von Afghanistan nicht sagen kann. Das Resümee von FPÖ-Politikern fiel nach ihrer Reise nach Kabul trotzdem zum Teil positiv aus. Auf den Straßen habe er auch Frauen ohne Burka gesehen, betonte Andreas Mölzer. Aber auch ohne Burka bleibt der Grund der Reise schleierhaft.

Sora-Meinungsforscher Ogris riet indes SPÖ-Obmann Babler, dass dieser ab sofort nur den ersten Band des Buchs „Das Kapital“ gelesen hat. Und auch das nur, weil Karl Marx ihm damals den Text unabsichtlich per Mail geschickt habe. Die SPÖ prüft noch, ob sie das Konzept des Meinungsforschers wirklich kaufen oder ihr Geld doch besser in den Erwerb Wiener Kleingärten investieren soll.

Nehammer hofft, trotz des McDonald’s-Sagers Kanzler zu bleiben. Sonst kann er aber immer noch Burgermeister werden.

