Regisseurin Gürbaca: „Puccini schaut liebevoll auf die Menschen“

Ich sehe als verbindendes Element den liebevollen Blick, mit dem Puccini auf die Menschen schaut. Wir bauen alles auf dem Zitat von Giorgetta aus „Il Tabarro“ auf: „Come è difficile esser felici“ /„Wie schwer es ist, glücklich zu sein“. Sie spricht dabei, indem sie „felici“ singt, nicht nur von sich, sondern von der gesamten Menschheit. Das haben wir als Motto allen Stücken übergeordnet. Die Hölle sind die anderen – das herrscht in jeder der drei Opern vor. Es geht um die Gesellschaft, die uns umgibt und uns Entfaltung ermöglicht oder diese verhindert. Ob im Kahn in Paris, im Nonnenkloster, wo die Liebe zwischen Frau und Mann per se ausgeschlossen ist, oder im engsten Kreis der Familie: Es sind immer die anderen, die es in der Hand haben, die Welt für uns besser zu machen – oder eben nicht. Das Zitat machen wir auf Deutsch in großer Leuchtschrift sichtbar, teils sieht man auch nur ein Wort beleuchtet – mit allen doppelten Bedeutungen, die das bekommen kann. „Sein“ kann im Kloster ja auf die bloße Existenz hinweisen, aber auch auf Gott Bezug nehmen und darauf, dass etwas „sein“, also von Gott, ist. Es geht uns um den spielerischen Umgang mit der Sprache – und schlussendlich um das „Glück“, das so schwer zu verwirklichen ist.