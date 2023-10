Spitäler & Heime müssen Nahtstellen werden

Podiumsdiskussion. Es braucht dringend Lösungen, um die Versorgung chronisch kranker Menschen in Österreich zu verbessern. Konstruktive Vorschläge brachte die Fachveranstaltung ‚chronisch_konkret‘.

Das Haus der Barmherzigkeit veranstaltet die Fachveranstaltung „chronisch_konkret“ bereits seit 2016 und hebt gesundheitspolitische und pflegerelevante Themen in den Fokus. Diesmal: „Wege aus dem Versorgungsnotstand: Innovative Ansätze für eine sichere Gesundheitsversorgung.“ Rund 100 Teilnehmer aus dem Sozial- und Gesundheitswesen wohnten im Seminarzentrum im Campus Collegialität dem spannenden Fachvortrag von Gesundheitsökonom Willy Oggier und der anschließenden Podiumsdiskussion bei. Christoph Gisinger, Institutsdirektor des Hauses der Barmherzigkeit, betonte in seinen Begrüßungsworten die Notwendigkeit von neuen Ansätzen in der Langzeitpflege. „Ältere Menschen und Menschen mit chronischen Erkrankungen müssen es uns wert sein, alles zu unternehmen, um ihnen die bestmögliche Pflege und Betreuung mit der höchsten Lebensqualität zu bieten.“ Dazu müsse man auch über den Tellerrand schauen, denn international gibt es viele gute Beispiele. In der Keynote-Rede wurde empfohlen, über Versorgung, statt Mängel zu reden. Willy Oggier ist einer der führenden Gesundheitsökonomen der Schweiz und plädierte für eine konstruktive Debatte, die sich nicht an den Schwächen, sondern an den Potenzialen orientiert. „Statt nur über Kosten und Fachkräftemangel zu sprechen, sollten wir vor allem über die wirtschaftlichen und sozialen Vorteile reden, die uns ein modernes Gesundheitswesen ermöglicht.“ Es geht um die Frage, welche Pflege wir uns für die Zukunft wünschen und wie wir die notwendigen Finanzierungsformen hierfür schaffen. Der demografische Wandel stellt vor neue Herausforderungen und macht es notwendig, die Gesundheitsversorgung altersgerecht zu gestalten.

Herausforderungen

Eva Komarek, General Editor for Trend Topics der Styria Media Group, begrüßte ein hochkarätig besetztes Podium: Andrea Kapounek, Geschäftsführerin im Haus der Barmherzigkeit, Alexandra Kautzky-Willer, Leiterin der Klinischen Abteilung für Endokrinologie und Stoffwechsel an der Medizinischen Universität Wien, Evelyn Kölldorfer-Leitgeb, Generaldirektorin des Wiener Gesundheitsverbundes, Filip Deimel, Leiter der Gruppe Gesundheit und Soziales des Landes Niederösterreich und Peter Willroider, Abteilungsleiter im Fachbereich Pflege und Betreuung des Fonds Soziales Wien. Um bei der Versorgung älterer und chronisch erkrankter Menschen die bestmögliche Versorgung zu gewährleisten, müssen einige Herausforderungen bewältigt werden. Im Bereich der Inneren Medizin sieht Alexandra Kautzky-Willer vor allem das Problem von Zu- und Abstrom. „Wir haben Kontingentbetten bei der Notfallambulanz für primär ältere Menschen, die eine akute Versorgung benötigen und nicht mehr nach Hause entlassen werden können. Nach der Akutversorgung können sie meist nicht mehr in ihre alten Strukturen zurückkehren. Viele Pflegeeinrichtungen können diese Patienten aus Mangel an Ressourcen nicht aufnehmen.“ Gleichzeitig präsentierte Kautzky-Willer eine Kooperation, die eine Vorreiterrolle einnimmt. „Das AKH hat eine Vereinbarung mit dem Haus Leopoldstadt, um genau solche Patienten für die Übergangspflege aufzunehmen. Diese Versorgungsstrukturen gehören ausgebaut.“

Neue Versorgungsformen

Auch Evelyn Kölldorfer-Leitgeb vom Wiener Gesundheitsverbund rät, den Fokus stärker auf die Bedürfnisse der Behandlung bei der Nachversorgung zu richten. Der Wiener Gesundheitsverbund hat sowohl Spitäler als auch Pflegewohnhäuser. „Schon vor Jahren haben wir die Entscheidung getroffen, Pflegeeinrichtungen auch medizinisch auszustatten, um neben einer umfassenden Pflege auch ein medizinisches Angebot bieten zu können. Wir schauen bewusst darauf, wo kann man eine Schnittstelle zur Nahtstelle nutzen“, sagte Kölldorfer-Leitgeb. Der Fonds Soziales Wien hat ebenfalls schon viele Initiativen ins Leben gerufen, um eine bessere Versorgung zu ermöglichen. Peter Willroider berichtete etwa über die Initiative „Demenzfreundliches Wien“, wo gezielt die Bedürfnisse für Menschen mit Demenz im Mittelpunkt stehen und es bis hin zur demenzfreundlichen Apotheke Unterstützung gibt. „Ein nächster Schritt wäre die Schnittstellennutzung von Pflege im Bereich mobiler und stationärer Pflege, um auch hier aus Schnittstellen Nahtstellen zu entwickeln“, sagte Willroider, gab aber zu bedenken: „Es gäbe viel Potenzial, aber wir sind von einer Personalsituation betroffen, die das Voranbringen dieser Initiativen nicht gerade unterstützt.“

Ressource Mensch

Auch Niederösterreich muss mit knappen Ressourcen umgehen. „Wenn ich mir die Situation in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen ansehe, die wir vertreten, dann sind rund 60 Prozent der angestellten Pflegekräfte in Teilzeit, aber mittlerweile auch schon rund 35 Prozent der Ärzte“, sagte Filip Deimel. Er regte an, neben der Sicht der Patienten und der Infrastruktur auch die Perspektive der Mitarbeiter zu berücksichtigen. „Die Funktionalität der Gebäude ist für unsere Mitarbeiter wichtig. Zum Beispiel kurze Wege. Es beginnt also schon damit, bei der Planung der Häuser neue Ideen zu entwickeln.“ In vielen Punkten ist das Haus der Barmherzigkeit ein Vorbild, sowohl durch die rund 150-jährige Erfahrung als auch die starke Verwurzelung mit chronisch erkrankten Menschen. „Unser Haus hat eine große Vorreiterrolle bei der Langzeitversorgung. Aber auch bei uns ist das Personal ein Nadelöhr“, sagte Andrea Kapounek. „Umso stärker kommt es auf eine gute Führung an.“ Etwa, um Pflegekräfte zu motivieren. Die dauernde Arbeitsverdichtung fördert diese Situation natürlich nicht. „Durch Ausfälle müssen andere Mitarbeiter dann mehr leisten“, sagte Kautzky-Willer. „Das bringt einen negativen Kreislauf ins Rollen: Die Arbeitsverdichtung führt wiederum zu Überlastung und Frustration und einer weiteren Reduktion der Arbeitskräfte.“ Es braucht also ein Entlastungsmanagement und einen Abbau von Bürokratie.

Lösungsorientiert

An Lösungsvorschlägen mangelte es bei der Podiumsdiskussion nicht. Das Haus der Barmherzigkeit bietet sich durch sein medizinisches, therapeutisches und pflegerisches Knowhow als Partner für neue, innovative Versorgungsformen an. Der Wiener Gesundheitsverbund ist auch mit der Rettung im Austausch, um auch für die Pflege zu Hause bestmögliche Versorgung zu ermöglichen. Deimel brachte auch das Thema „Community Nursing“ zur Sprache. „Es muss gelingen, vor allem in ländlichen Regionen ein Netzwerk zu schaffen. Die Leute müssen wieder mehr aufeinander achtgeben. In der Coronapandemie hat die Beziehungsarbeit auch funktioniert.“ Zudem wird in Niederösterreich ein Übergangspflegezentrum geschaffen, das für Entlastung sorgen wird. Letztlich müssen auch die Vorteile der Digitalisierung stärker genutzt werden. In der Telemedizin tut sich viel. „Es ist zu wenig Papierdokumentation einfach in digitale Form zu wandeln. Digitalisierung und Automatisierung dürfen nicht mehr Arbeit bringen, sondern müssen Mitarbeiter entlasten“, sagte Willroider. Kölldorfer-Leitgeb sieht die Verantwortung bei den Entscheidungsträgern, um Veränderungen zu erzielen. „Es ist Aufgabe des Topmanagements, die Themen ungeschönt anzusprechen und aufs Tableau zu bringen. Ich sehe mich als Nahtstelle zur Politik. Wir müssen die Probleme, aber vor allem auch die Lösungsmöglichkeiten aufzeigen.