Damian Carini ist „Pâtissier des Jahres“

Der gebürtige Argentinier Damian Carini wurde von dem Restaurantführer GaultMillau zum „Pâtissier des Jahres 2024“ ernannt. Desserts isst er trotzdem keine.

Egal ob 90 Kilogramm schwere Ostereier oder luftige Liebesgrüße am Valentinstag, an Ideen darf es dem Patissier Damian Carini nicht mangeln, dafür hat er zu viel zu tun. In der Schweiz ist der gebürtige Argentinier für den süßen Abschluss von sieben Restaurants des renommierten Bürgenstock in Luzern zuständig. Mit Blick über den Vierwaldstättersee entwirft er dort die Nachspeisen des Oak Grill & Pool Patio, Spices Kitchen & Terrace, Brasserie Ritzcoffier, Parisa – Persian Cuisine, Taverne 1879, Verbena Restaurant & Bar und Osteria Alpina Terrazza. Für seine vielseitige Arbeit wurde Carini jetzt von dem Schweizer Restaurantführer GaultMillau als „Pâtissier des Jahres 2024“ ausgezeichnet.

Ein Titel, der ihn selbstverständlich freut: Es „ist die größte Ehre, die mir bisher zuteilgeworden ist. Ich trage diesen Titel mit Stolz. Meinem geliebten Argentinien den Rücken zu kehren, um meinen Traum einer Karriere in Europa zu verwirklichen, war ein großer Schritt für mich und umso bedeutender ist diese Anerkennung. Auch, weil ich nicht gerne Süßes esse“, so Carini. Der Weg zu den Nachspeisen war ihm nicht vorgegeben.

Bürgenstock Resort Lake Lucerne

Entsprungen ist Damián Carini der molekularen Küche des El Bulli, in Girona, das fünf Jahre lang den ersten Platz in „The World‘s 50 Best Restaurants“ verteidigte. Als einer von zwanzig Praktikanten wurde er von Ferran Àdria spontan in die Pâtisserie eingeteilt, von der er bis dahin keine Ahnung hatte. Später zog er nach Marseille ins Le Petit Nice weiter. Das Fach blieb. 2007 wechselte Carini in die Schweiz und arbeitete im Le Mirador Kempinski, dann im Hôtel des Trois Couronnes in Vevey und schließlich im Chalet D‘Adrien in Verbier. Danach versüßte er die Menüs verschiedener Luxushotels und Restaurants in London, bis er in die Schweiz zurückkehrte, wo er seit 2017 im Bürgenstock Resort Lake Lucerne alle Hände voll zu tun hat.

(sh)