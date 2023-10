Die Nachbarn mögen‘s grün

Drucken

Slowenien vereint auf kleinem Raum sehr viele Landschaften: Alpine Höhen und Adriaküste, ausgedehntes Waldland, Karst und Weinberge. Beste Voraussetzungen, um sich gegen den Massentourismus zu entscheiden.

Die Urlaubsregion, die dereinst als Vorposten des Balkan-Grills galt, begeistert schon seit Langem mit anspruchsvoller Kulinarik, Nachhaltigkeit und Wellness der besonderen Art.

Da sitzt sie in der gemütlichen Taverne Hiša Polonka in Kobarid im Soča-Tal an einem Nebentisch: die 2017 zur weltbesten Köchin gekürte Slowenin Ana Roš. Eigentlich wollte sie Diplomatin werden – und in gewisser Weise ist sie das auch geworden. Denn mit ihrer kreativen Küche im Restaurant Hiša Franko in Kobarid (und nun auch mit dem JAZ in Ljubljana) hat sie Slowenien zum Gourmet-Paradies gemacht.