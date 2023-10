Fette Deals mit Kleingärten: SPÖ-Freispruch für SPÖ-Politiker

Die Wiener SPÖ Partei will die „schiefe Optik“ lukrativer Grundstückdeals einiger Funktionäre zurechtrücken. Und lässt Compliance-Regeln erarbeiten. In den nächsten zwei Jahren.

Länger wollte sich die Wiener SPÖ nicht mehr von Medien und Opposition (selbst vom kleinen Regierungspartner Neos) treiben lassen. Am Montag hat sie versucht, einen Schlussstrich unter die Angelegenheit Kleingarten-Deals einiger hoher Funktionäre zu ziehen.

An der Spitze der SPÖ-Stadtpolitiker, die von Umwidmungen durch die Stadt profitiert haben, steht der einflussreiche Donaustädter Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy. Pikant: Er ist ein enger politischer Vertrauter Bürgermeister Michael Ludwigs und war maßgeblich für dessen Sieg in der internen Kampfabstimmung gegen Andreas Schieder, jetzt im EU-Parlament, mitverantwortlich.

Glatter Freispruch für die vier betroffenen SPÖ-Politiker und Politikerinnen, so kann das politische Urteil der Gremien der Wiener SPÖ zusammengefasst werden. Sie sind am Montag in Gestalt von Präsidium und erweitertem Wiener Vorstand zusammengetreten. Rechtlich sei alles rund um die Käufe billiger Badeparzellen und die Umwidmung später in teuren Baugrund durch den Wiener Gemeinderat an dem mittlerweile berühmten Teich in Breitenlee im 22. Bezirk korrekt verlaufen. So die Lesart der Wiener SPÖ.

Juristen bilden sich da auch schon einmal ein anderes Urteil. Wie Andreas Kletečka, Professor für Zivilrecht, in der neuen Ausgabe des „Falter“. Er sieht den Verdacht von Untreue, Bestechung und Anfütterung. Der Grund: Der betreffende Kleingartenverein „soll über ein Schachtelwerk aus Gesellschaften Politiker mit Grundstücken angefüttert haben, damit diese dem Verein mit guten Kontakten helfen“, so die Stadtzeitung. Strafrahmen dafür? Bis zu fünf Jahre Haft.

„Schiefe Optik“ zurechtbiegen

Die Wiener SPÖ hingegen spricht von einer „schiefen Optik“. Die soll jetzt zurecht gerückt werden. Per einstimmigem Beschluss verordnet sich die Partei eine Compliance-Offensive. Mit der darauf spezialisierten unabhängigen Agentur „rosa elefant“ von Gründer Roman Sartor soll in den nächsten zwei Jahren ein Compliance-Handbuch für Partei und alle Funktionäre, Mandatarinnen geschrieben werden.

Ein „Compliance officer“ soll dann laut dem SPÖ-Beschluss auf die Einhaltung der Regeln achten. Ziel: für Unvereinbarkeiten und „No goes“ – auch wenn sie rein rechtlich unanfechtbar sein mögen – sensibilisiert zu werden. Und die Wiener SPÖ verpasst sich selbst ein Whistleblower-System. Hinweise auf mögliche Verdachtsfälle sollen intern und anonym gegeben werden können. Darüber hinaus wird überlegt, eine Abgabe zugunsten karitativer Einrichtungen für SPÖ-Profiteure von Umwidmungen vorzusehen – allerdings nur auf freiwilliger Basis.

Der APA erklärte Landesgeschäftsführerin Barbara Novak, die SPÖ habe „tiefgreifende Recherchen“ angestellt. Man habe die Historie der Geschehnisse beleuchtet: „Wir konnten feststellen, dass zu jeder Zeit zu 100 Prozent auf rechtlicher Basis agiert wurde.“

Die Opposition im Rathaus hat dafür Kritik und Häme bereit. ÖVP-Klubchef Markus Wölbitsch im O-Ton: „Das ist nichts weiter als ein dreister Versuch, sich selbst freizusprechen. Wir erwarten uns endlich eine umfassende und fundierte Aufklärung.“ Aus der Wiener FPÖ rückte Landessekretär Michael Stumpf aus. Wenn Bürgermeister Michael Ludwig glaube, den Skandal mit einer lapidaren Prüfung für beendet zu erklären, „hat er sich getäuscht“.