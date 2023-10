An den Außengrenzen meiner Sprache

Kann Besserung nicht gut sein, und wie heißt das, was man im Bus mit der Jahreskarte tut?

Ursprünglich wollte ich Sie heute mit meiner schier grenzenlosen Freude darüber belästigen, in meinem fünften Lebensjahrzehnt nun endlich den perfekten Kugelschreiber gefunden zu haben. Äußerst angenehm geformt zwischen den Fingern, gefüllt mit einer ausdauernden und noch dazu austauschbaren Mine, die nicht kleckst, sondern gleichmäßige Linien zieht, ohne so stark aufdrücken zu müssen, dass man nach einem Absatz schon die Arthrose in den Fingerknöcheln spürt. Kurzum: Ein tolles Gerät, das mir wieder den Glauben an den Fortschritt der Menschheit verliehen hat.

Doch rasch zogen düstere Wolken über meine Schreibstube, weil erstens: Sagt man da wirklich Kugelschreiber oder nicht eher Tintenroller? Und zweitens: Diese Eloge ist ohne Nennung des Herstellers für Sie wohl nutzlos. Den Fabrikanten zu nennen untersagt mir aber der Ehrenkodex des Österreichischen Presserats, weil: Product-Placement und so.

Darum also heute zwei Expeditionen an die Außengrenzen meiner Sprache. Mich lässt seit einiger Zeit die als Wunsch formulierte Hoffnung, Kranke mögen eine „gute Besserung“ erleben, rätseln. Kann Besserung anders sein als gut? Sollte man Siechenden nicht eher schnelle oder völlige Besserung wünschen?

An meine sprachlichen Grenzen stoße ich auch bei jeder Fahrt mit dem öffentlichen Nahverkehr. Als Besitzer einer Jahreskarte stellt sich mir da die Frage, wie man deren Benützung korrekt bezeichnet. „Entwerten“ wäre sinnwidrig, denn anders als bei einer Einzelkarte verliert diese hier ihren Wert ja nicht. Zur Siebeneinhalbjährigen sage ich stets, sie solle ihre Karte „abpiepsen“ oder „abdingsen“, aber das sind natürlich Straf­taten an der deutschen Sprache. Haben Sie bessere Vorschläge? Wenn ja, nehme ich sie dankend entgegen.

E-Mails an: oliver.grimm@diepresse.com