Leistung muss wieder „sexy“ sein

Fachkräftemangel. Wie schafft man es, neue Arbeitskräfte zu rekrutieren und die bestehende Mannschaft im Unternehmen zu halten.

Es gibt kaum ein Unternehmen in Österreich, bei dem Fachkräftemangel keine Rolle spielt. Qualifiziertes Personal fehlt überall. Gleichzeitig muss man die eigenen Mitarbeiter bei Laune halten. Bei manchen Unternehmen ist die Situation aber nochmals ganz speziell gelagert. Margit Leidinger ist Geschäftsführerin des Unternehmens Finalit, das sich auf die Reinigung von Hartmaterialien spezialisiert hat. Sie bewegt sich in einer Nische, für die es in herkömmlichen Ausbildungsinstitutionen kaum eine geeignete Ausbildung gibt. Eine beliebte Rekrutierungsmethode ist für sie somit ausgeschlossen: Das Abwerben von Fachkräften von anderen Unternehmen. „Ich muss mich also selbst um die Ausbildung meiner Fachkräfte kümmern, denn die Steinpflege ist sehr speziell“, sagte Leidinger im Branchentalk. Die Personen, die bei ihr ausgebildet werden, bleiben dann in der Regel auch im Unternehmen. Das hat mitunter mit der Entlohnung zu tun. „Wir bieten eine interne Ausbildung, eine überdurchschnittlich gute Bezahlung und ein gutes Arbeitssetting. Bei uns herrscht nahezu ein familiäres Miteinander. Die Stimmung ist gut, auch, weil bei uns eine klare Kommunikation gelebt wird. Ganz wichtig ist auch, dass sich jeder Mitarbeitende wertgeschätzt fühlt und weiß, dass er gebraucht wird und einen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens leistet“, sagte die Finalit-Chefin.

Schwierig ist jedoch, den Beruf aufgrund des spezifischen Berufsbildes erst einmal schmackhaft zu machen. Ist dieser Schritt erst einmal überwunden, läuft es für Finalit gut, denn Fluktuation bei ihrem Personal kennt sie so gut wie gar nicht. „Das liegt daran, dass man bei der Steinpflege nahezu jeden Tag ein Erfolgserlebnis hat. Die gesäuberten Flächen sorgen für eine hohe Kundenzufriedenheit, die sich wiederum auf die Mitarbeiter positiv auswirkt. Außerdem halten wir die Arbeitszeiten ein. Bei uns gibt es selten Überstunden.“ Aber ganz elementar: Steinpflege gilt als Wachstumsbranche, bei der es auch morgen noch eine Arbeitsplatzgarantie gibt. Zukunftsfitte Jobs sind gefragt. „Die Arbeitsbedingungen sprechen sich herum und Mundpropaganda ist häufig die beste Werbung“, meinte Leidinger. Die Rainer Gruppe ist ebenfalls sehr zukunftssicher aufgestellt, indem man mehrere Standbeine bieten kann. Im Unterschied zu Finalit sind es bei der Rainer Gruppe klassische Berufsbilder, sodass man meinen möge, es dürfte keinen Fachkräftemangel geben. Aber dem ist nicht so, berichtet Stephanie Ernst, Prokuristin bei der Rainer Gruppe: „Es gibt viele Methoden, um ein Unternehmen attraktiv zu machen, von flexiblen Arbeitszeiten über Home-Office-Angebote bis hin zum Ausbildungsprogramm, und trotzdem hilft das nicht, wenn der notwendige Wille zum Arbeiten fehlt.“ Ernst erlebe häufig, dass Bewerbungsgespräche von Bewerberseite einfach grundlos gecancelt werden.

Bettina Matzka, Steuerberaterin und KPMG-Partnerin, betonte, dass es immer wichtiger sei, sich als Unternehmen klar zu positionieren und dem Begriff „Leistung“ das positive Image zu verpassen, das er verdient. „Leistung ist wertvoll und darf nicht negativ besetzt sein.“ Die gegenwärtigen Rahmenbedingungen sorgen leider kaum dafür, Arbeit „sexy“ zu machen. Insbesondere Menschen, die sich in (Früh-) Pension befinden, arbeiten maximal geringfügig, „weil die Steuer ohnedies das meiste wegfrisst“, hört man oft.

Modernes Rekrutieren

Wichtig ist, wo man nach den richtigen Mitarbeitern sucht und welche Kanäle man nutzt. Das klassische Stelleninserat verliert immer stärker an Bedeutung. Im Branchentalk wurde daher nachgefragt, wie Finalit und die Rainer Gruppe rekrutieren – und tatsächlich zeigten sich zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen. Margit Leidinger nutzt vorwiegend Plattformen wie Karriere.at und LinkedIn. „Facebook und Instagram hingegen bespielen wir bei der Personalsuche nicht“, sagte Leidinger. „Für unsere Baustellen gehen wir über Leasingfirmen, aber ein ganz wichtiger Kanal ist auch hier die Mundpropaganda und Kanäle wie WhatsApp.“ Auch Headhunter werden eingesetzt.

Die Rainer Gruppe ist hingegen beim Rekrutieren wesentlich konservativer und nutzt das klassische Stelleninserat. „Wir vertrauen auf das AMS. Bisher funktioniert das bei uns am besten“, sagte Stephanie Ernst. Bettina Matzka gab den Rat, sich beim Rekrutieren nicht unnötig einzuschränken. Etwa, indem man bestimmte Voraussetzungen festlegt, wie Berufserfahrung, Altersobergrenzen, keine Teilzeit, usw. „Man verliert mit jeder Einschränkung potenzielle Arbeitskräfte“, sagt die Steuerberaterin. Versuchen die Unternehmerinnen bei der Suche nach neuen Arbeitskräften auch die Frauenquote zu fördern? „Wichtig ist uns, die richtigen Arbeitskräfte zu finden, egal ob Mann oder Frau“, sagte Stephanie Ernst. Und bei Finalit? „Auf unseren Baustellen sind aufgrund der schweren körperlichen Arbeit naturgemäß mehr Männer. Dafür ist der Frauenanteil im Verkauf und Innendienst höher. Insgesamt ist das Verhältnis Mann/Frau bei uns sehr ausgeglichen“, sagte Leidinger. Matzka betonte, dass es am wichtigsten ist, den persönlichen Kontakt zu potenziellen Mitarbeitern zu suchen.