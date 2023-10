Trump auf der Anklagebank, McCarthy vor dem Sturz

Donald Trump nahm am Montag in einem weiteren Betrugsprozess auf der Anklagebank Platz.

Während der Ex-Präsident in New York auf der Anklagebank sitzt, kämpfen Trump-Treue in Washington gegen die eigene Partei an und wollen Fraktionschef Kevin McCarthy absetzen: Die Republikaner sind tief gespalten.

New York/Washington. Kevin McCarthy macht den Job als Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus noch nicht lang. Der 58-jährige Kalifornier ist seit Jänner in Amt und Würden. Davor haben seine Republikaner bei den Zwischenwahlen die Mehrheit in der unteren Kammer des US-Kongresses geholt – knapp, aber doch. Sie haben aktuell neun Stimmen mehr als die Demokraten.