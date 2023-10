Die Staatsoper sucht Designer für den Opernball

Schon seit Jahren rückt der Opernball heimische Designerinnen und Designer in den Vordergrund. Nun kann man sich dafür erstmals offiziell bewerben.

Es ist schon seit Jahren Tradition, auch wenn offenbar nicht immer transparent war, wer warum zur Teilnahme eingeladen wurde – und welche Bedingungen dafür gelten. Möglich, dass dies mit ein Grund ist, warum die Staatsoper nun erstmals formell dazu einlädt, sich für den sogenannten Couture Salon zu bewerben.

Selbiger ist ein Side Event des Opernballs, bei dem österreichische Designerinnen und Designer die Möglichkeit haben, die Solotänzerinnen des Staatsballetts auszustatten und ihre Mode hier (und dann auch auf dem Ball selbst) einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Im Vorjahr waren es Jennifer Milleder , Moulham Obid und Florentina Leitner . 2024 soll nun „eine prominente Jury“ heimischen Modemachern – ob noch in Ausbildung oder bereits etabliert – die Chance geben, „Modepartner*in“ des Opernballs zu werden. Interessierte können sich bis 31. Oktober auf der Website der Staatsoper bewerben. Der Aufruf richtet sich, wie es heißt, an Designer*innen, „die in Österreich leben und/oder arbeiten, in Österreich geboren sind oder einen anderen direkten Bezug zu Österreich besitzen“. Man freue sich „über Bewerber*innen unabhängig von Alter, Geschlecht, sexueller Identität, ethnischer Herkunft und körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung“. Es gilt, vier bis fünf Roben-Looks sowie die nötige Zeit für Fittings und Abstimmungen zur Verfügung zu stellen. Archiv-Looks zu zeigen ist ebenso möglich wie neue Entwürfe speziell für diesen Anlass zu kreieren, die Roben verbleiben im Besitz der Designer.

Bekannt gegeben werden die drei Finalisten im November. Der Couture Salon findet am 17. Jänner im Hotel Bristol statt, der (ausverkaufte) Opernball selbst am 8. Februar. (tes)