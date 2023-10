Japan und die Tugend, bis ins hohe Alter zu arbeiten

In Österreich ist die Idee, über das Pensionsalter hinaus zu arbeiten, eher unpopulär. In Japan wird sie ohne große Gegenrede umgesetzt. Dass die Älteren des ostasiatischen Inselstaats vergleichsweise oft auch gesünder sind, dürfte kein Zufall sein.

In Österreich hätte dieser Schritt nach politischem Selbstmord angemutet: 2021, mitten in der Pandemie, beschloss Japans Regierung, Anreize für Unternehmen zu schaffen, damit die Menschen bis 70 arbeiten. Was anderswo für viel Aufregung gesorgt hätte, wurde in Japan weitgehend nickend hingenommen. Die Bevölkerung altert schnell und die gesunden Lebensjahre nehmen zu. Als Grundsatz scheint klar: Wer länger gesund ist, kann auch länger arbeiten.