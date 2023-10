Unten Kleintierpraxis, oben viel Privatsphäre

Bunte Fröhlichkeit

Aus dem ursprünglichen großräumigen Dachstudio wurden zwei Kinderzimmer mit Zugang zum Balkon. Der Umbau wurde in Eigenregie durchgeführt. Die Stolpersteine, mit denen sie in der Umbauphase konfrontiert wurde, nimmt die Tierärztin heute gelassen: „Es fehlte einfach eine Bauaufsicht. Man muss immer drei Häuser bauen, eines für einen Feind, eines für einen Freund – und dann erst eines für sich selbst. In meinem Fall erfolgte das im Zeitraffer. Viele Dinge, die schiefgelaufen sind, haben wir erst im Nachhinein bemerkt.“

Lieblingsplatz im Garten. Doris Barbier

Kleines Gartenhaus. Doris Barbier

Bis auf die Kleintierpraxis, wo Weiß dominiert, hat Gillich nicht an Farben gespart. Knalliges Rot fürs Esszimmer, frisches Grün im Wohnzimmer, Dunkelgrün im Arbeitszimmer. Das erste Kinderzimmer erhielt Orange/Grün mit Tierfiguren. „Leider wurde die ganze Pracht mittlerweile auf Wunsch meiner Tochter übermalt.“ Die blaue Wand im Schlafzimmer wird von einem Seerosenbild geschmückt, das von ihrer Freundin und Nachbarin selbst gemalt wurde. Der beste Platz ist laut Gillich das Esszimmer mit dem Riesentisch, der von allen belagert wird, wenn die Familie die gemeinsame Zeit genießt, isst, spielt, Gäste empfängt oder einfach nur Aufgaben machen will. Der Garten präsentiert sich bis auf die Rasenflächen wild und ungestüm. „Wir kommen nicht so oft dazu, ihn zurechtzustutzen. Und eigentlich gefällt uns das ganz gut so.“

Gillich im Apfelbaumgarten. Doris Barbier

Dependance Pferdekoppel

Inspiration holt sich Gillich am ­Reinischkogel, einem gepachteten Reiterhof mit Weitblick, fünf Autominuten von Wohnhaus und Praxis entfernt. „Hier haben wir für unsere sieben Isländer, mit denen ich reitpädagogisch und pferdegestützt arbeite, einen Stall zu einem Offenstall umgebaut, einen Reitplatz und umzäunte Koppeln errichtet. Es ist unser Rückzugsort mit einem kleinen Bauernhäuschen, das auch als Coachingraum dient.“ Am höchsten Punkt sieht man vom Schöckl, dem Grazer Hausberg, bis zur Riegersburg. „Alles, was ich mir erträumt habe, ist wahr geworden. Ich habe drei Kinder und kann doch entspannt arbeiten, da die Praxis im Haus ist. Wenn die Pferde auch noch Platz gehabt hätten, dann wäre es unschlagbar gewesen“, sagt sie lachend.

Die Pferdekoppel am Reinischkogel. Doris Barbier