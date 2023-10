Indien fordert Ausreise von 41 kanadischen Diplomaten

Die diplomatischen Beziehungen zwischen Neu-Delhi und Ottawa sind seit der Ermordung eines Sikh-Aktivisten in Kanada auf einem Tiefpunkt angelangt.

Indien hat Kanada aufgefordert, 41 Diplomaten aus dem Land abzuziehen. Das geht aus einem Bericht der „Financial Times“ hervor. Das indische Außenministerium hatte erst kürzlich eine Verringerung der kanadischen Botschaftspräsenz in Indien gefordert.

Die Beziehungen der beiden Länder sind auf einem Tiefpunkt: Nach der Ermordung eines kanadischen Staatsbürgers mit indischen Wurzeln, der sich für einen unabhängigen Staat für die Anhänger der Religionsgemeinschaft der Sikhs einsetzte, hat Kanadas Premier Justin Trudeau der indischen Regierung die gezielte Tötung des Mannes vorgeworfen.

Die indische Regierung bezeichnete die Anschuldigungen als „absurd“, dementierte „jegliche Gewaltakte in Kanada“ und stellte die Bearbeitung von Visaanträgen in Kanada „vorübergehend“ ein.

Größte indische Diaspora lebt in Kanada

Auf den neuesten Bericht der FInancial Times gab es aus den Außenministerien in Neu-Delhi und Ottawa zunächst keine Reaktionen. Kanada hat derzeit deutlich mehr Diplomaten in Indien als umgekehrt. Laut „Financial Times“ gibt es in Indien aktuell 62 kanadische Diplomaten. In Kanada lebt die größte indische Diaspora, und viele Menschen aus Indien wollen in Kanada studieren.

Bei dem getöteten kanadischen Staatsbürger handelt es sich um Hardeep Singh Nijjar, einen bekannten Befürworter eines unabhängigen Staates für Menschen der Religionsgemeinschaft der Sikhs auf indischem Staatsgebiet. Er wurde im Juni in Kanada erschossen. Indische Behörden hatten den Mann lange gesucht und ihm „Terrorismus“ vorgeworfen.