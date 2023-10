Cronut, Cruffin, Xuixo: Noch besser als das Croissant?

Welche Croissant-Varianten schon gehypt wurden. Und welche es verdient hätten.

Wer sich in Barcelona kulinarisch nicht nur für Wermut, Tapas und Crema catalana interessiert, sondern auch in der Bäckerei die Augen offen hält, der stößt auf etwas, das im ersten Moment unaussprechlich scheint: Xuixo – gesprochen ungefähr: Schuscho.

Es handelt sich um eine Art dickliches Croissant, in Fett herausgebacken, mit Vanillecreme gefüllt und dann – als wäre das noch nicht genug – in Kristallzucker gerollt. Auch wenn mehr als ein Stück davon dann doch schwer im Magen liegt: Diese Croissant-Variante aus dem Norden Kataloniens hätte es verdient, einen internationalen Siegeszug anzutreten. Wobei: Ganz so weit weg war man in New York eh nicht.

Dort hat der französische Patissier Dominique Ansel vor rund zehn Jahren den Cronut erfunden: eine Kreuzung aus Croissant und Donut. Die Kreation aus frittiertem Plunderteig, ringförmig wie ein Donut und gefüllt mit Creme, machte seine Bäckerei schlagartig berühmt – und löste eine Welle an Nachahmungen aus: Dass Dougssant, Crullot, Kellownut es nicht in die ganze Welt schafften, könnte auch an den nicht ganz so einprägsamen Namen liegen.

Plunderteig, aber ringförmig - der Cronut. IMAGO/Zoonar.com/Ingrid Balabanova

Anders als der Cruffin, den wiederum die australische Bäckerin Kate Reid erfunden haben soll, ebenfalls 2013. Der ist ein Hybrid aus Croissant und Muffin, also Plunderteig, der in einer runden Muffinform gebacken wird. Reid füllte den Cruffin mit Creme oder Marmelade – und Varianten davon haben sich auch in Wien gehalten: Öfferl macht zum Beispiel einen Butter-Zimt-Cruffin.

Im Bild ein Schokolade-Cruffin. IMAGO/xGaliyahAssanx