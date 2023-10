Was Aserbaidschan in Berg-Karabach vorhat

Baku gibt der ethnischen Vertreibung einen freundlichen Anstrich. In der fast menschenleeren Provinz könnten Aserbaidschaner angesiedelt und Prestigeprojekte von Machthaber Ilham Alijew verwirklicht werden.

Baku/Stepanakert/Wien. Wie zum Beweis, dass in Berg-Karabach nun alles bestens sei, werden sie vor die Kamera gezerrt: mehrere ethnische Armenier, die offenbar in Stepanakert sind und ihr Ansuchen um aserbaidschanische Staatsbürgerschaft an einem Behördenschalter abgeben. „Zum Ziel der Ermöglichung einer gelungenen Integration der armenischen Bürger“ hätten Mitarbeiter der Migrationsbehörde und des Sozialministeriums ihre Arbeit in der Karabach-Hauptstadt aufgenommen, heißt es im Bericht eines aserbaidschanischen Mediums weiter. Aus anderer Quelle ist zu erfahren, dass aserbaidschanische Rettung und Polizei in Stepanakert ihren Dienst tun.