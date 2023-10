Die ungeschminkte Pamela Anderson

Die einstige Baywatch-Nixe zeigte sich in Paris im Zuge der Modewoche scheinbar ungeschminkt. Schauspielerin Jamie Lee Curtis spricht sogar von einer „Revolution“.

Als sexy Sirene im roten Badeanzug ist Pamela Anderson im kollektiven Gedächtnis noch immer sehr präsent. Vielleicht ist das der Grund, warum sie bei der Fashion Week in Paris, im Zuge derer sie einige Shows besuchte, so sehr ins Auge stach. Denn die mittlerweile 56-Jährige erschien scheinbar ungeschminkt.

Das veranlasste Schauspielerin Jamie Lee Curtis dazu, unter das Bild auf Instagram zu schreiben. „The natural beauty revolution has officially begun.“ Von einer Beautryrevolution ist also die Rede. Als könnte man als Frau noch immer hauptsächlich dadurch auffallen, fast schon schockieren, wenn man sich nicht schminkt. Stars, die in immer gewagteren Outfits viel Haut zeigen, bekamen immerhin längst nicht so viel Publicity wie Anderson.

Doch Curtis geht noch weiter. Sie sei von diesem Akt des Mutes und der Rebellion überwältigt, immerhin sei vor allem bei der Fashion Week der Druck auf die Frauen so groß. Über 600.000 Personen likten das Kommentar zu Andersons Entscheidung, sich natürlich zu zeigen. Dazu wurde etwa kommentiert: „Es sendet die Message an andere Frauen, dass sie sie selbst sein können und an reifere Frauen, dass sie ihr Alter umarmen und das ist doch eine sehr positive Sache.“

Doch nicht alle geben der Schauspielerin Recht. Es solle nicht darum gehen, ob man geschminkt oder ungeschminkt sei, vielmehr ob man sich in seiner Haut wohl fühle. Und von Mut und Rebellion zu sprechen, nur weil man sich nicht schminkt, sei lächerlich.

Anderson zeigte sich die letzten Jahre immer wieder ungeschminkt und damit so ganz anders, als man sie von früher kennt, als die gezupften Augenbrauen, dunkel umrandeten Augen und Lipliner zu ihren Markenzeichen gehörten. Das kommt auch in der Modewelt gut an, immer wieder ziert sie sehr natürlich Titelseiten oder modelt ungeschminkt für Jacquemus oder Aritzia. Was man dabei sieht: Nicht nur ihre Sommersprossen, sondern eine Frau, die sich wohlfühlt. (cg)