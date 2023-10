Widerstand gegen Winterschanigärten: „Ist das nicht etwas Mimimi?“

Die Presse: Wir sitzen in der Zollergasse, ums Eck liegt die Mariahilfer Straße, es ist schon etwas kalt, trotzdem trinken die Leute draußen Kaffee, flanieren, es ist voll, belebt. Viele freut es, dass man in Wien ganzjährig in Gastgärten sitzen kann, Wien etwas mehr Paris wird, mehr Barcelona, mehr Metropole, in der so etwas nicht gleich wieder verboten wird. Was kann man denn dagegen haben?