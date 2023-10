Ein Screenshot aus einem Video, das am 28. Juni von der russischen Menschenrechtsgruppe Gulagu.net veröffentlicht wurde. Es zeigt Kämpfer einer Storm-Z-Truppe, die erklären, dass sie aus Protest gegen die Behandlung durch ihre Kommandeure nicht mehr in der Ukraine kämpfen werden.

Ein Screenshot aus einem Video, das am 28. Juni von der russischen Menschenrechtsgruppe Gulagu.net veröffentlicht wurde. Es zeigt Kämpfer einer Storm-Z-Truppe, die erklären, dass sie aus Protest gegen die Behandlung durch ihre Kommandeure nicht mehr in der Ukraine kämpfen werden. Reuters / Obtained By Reuters

Der Nachrichtenagentur Reuters ist es gelungen, mit mehreren Personen zu sprechen, die entweder selbst für die russischen Strafeinheiten gekämpft haben oder deren Angehörigen es taten. Bei „Storm-Z“ landen Häftlinge und in Ungnade gefallene Soldaten - an den gefährlichsten Frontabschnitten in der Ukraine.

Sie gehören zu Hunderten von militärischen und zivilen Straftätern, die dieses Jahr in russischen Strafeinheiten, sogenannten „Storm-Z“-Truppen, an die Front in der Ukraine geschickt wurde. Die Nachrichtenagentur Reuters hat mit 13 mit der Angelegenheit vertrauten Personen, darunter fünf Kämpfern in den Einheiten, gesprochen. Nur wenige würden überleben, um ihre Geschichte zu erzählen.

„Storm-Kämpfer, die sind nur Fleisch“, wird etwa ein Zeitsoldat der Heereseinheit Nr. 40318 zitiert, der im Mai und Juni in der Nähe der hart umkämpften Stadt Bachmut in der Ostukraine stationiert gewesen sein soll. Er sagte, er habe eine Gruppe von sechs oder sieben verwundeten Storm-Z-Kämpfern auf dem Schlachtfeld medizinisch behandelt und dabei den Befehl eines Kommandanten missachtet, die Männer zurückzulassen. Der Befehl sei ein typisches Beispiel dafür, dass Storm-Z-Kämpfer von Offizieren als weniger wertvoll als gewöhnliche Truppen angesehen würden.

Der Soldat, der anonym bleiben wollte, habe Verständnis für die Notlage der Männer: „Wenn die Kommandanten jemanden erwischen, der Alkoholgeruch im Atem hat, schicken sie ihn sofort zu den Storm-Truppen.“

In russischen Medien wird immer wieder über „Storm-Z“ berichtet. Etwa, dass diese Truppen an Schlachten teilgenommen hätten und manche Mitglieder Tapferkeitsmedaillen erhalten hätten. Über die Hintergründe der Zusammenstellung der Truppen wird jedoch nicht öffentlich gesprochen. Auch zu den neuen Recherchen wollte das russische Verteidigungsministerium nichts sagen.

15 von 120 Männer überlebten Einsatz bei Bachmut

Die Strafkommandos, jeweils etwa 100–150 Mann stark und eingebettet in reguläre Armeeeinheiten, wurden in der Regel an die exponiertesten Teile der Front geschickt und erleiden oft schwere Verluste. Drei der fünf von Reuters interviewten Storm-Z-Kämpfer und die Verwandten von drei weiteren Storm-Z-Kämpfern beschrieben unmenschliche Gefechte, bei denen ein Großteil ihrer Trupps ausgelöscht wurde. Ein wegen Diebstahls verurteilter Kämpfer, der aus dem Gefängnis rekrutiert wurde, sagte, alle bis auf 15 der 120 Männer seiner Einheit im 237. Regiment im Juni bei Kämpfen in der Nähe von Bachmut getötet oder verwundet worden.

Storm-Z-Einheiten stehen unter dem direkten Kommando des Verteidigungsministeriums - im Gegensatz zu den derzeit in Auflösung befindlichen Wagner-Söldnern. Die Strafeinheiten bestehen aus Sträflingen, die sich freiwillig zum Kampf gemeldet haben - gegen das Versprechen einer Begnadigung -, und auch reguläre Soldaten kämpfen in den Einheiten, die für Disziplinarverstöße bestraft werden.

An die gefährlichsten Front-Abschnitte geschickt

Laut dem „Conflict Intelligence Team“, einer unabhängigen Organisation, werden die Storm-Z-Kämpfer als eine Art entbehrliche Infanterie eingesetzt. „Die Storm-Kämpfer werden einfach an die gefährlichsten Teile der Front geschickt, zur Verteidigung und zum Angriff“, sagte die in Russland gegründete Organisation gegenüber Reuters.

Die ersten Berichte über die Existenz der Einheiten gab es im April, als das „Institute for the Study of War“, eine in den USA ansässige Denkfabrik, einen durchgesickerten Militärbericht über die Aufstellung der Truppen zugespielt bekommen hatte. Wie viele Soldaten insgesamt in den Einheiten dienen, konnte Reuters nicht ermitteln. Die Gespräche mit den Insidern deuten jedoch darauf hin, dass derzeit mindestens mehrere hundert Storm-Z-Kämpfer an der Front im Einsatz sind.

„Storm-Z“ ist ein inoffizieller Begriff, der von russischen Truppen verwendet wird. Er kombiniert einen Begriff für Angriffstruppen mit dem Buchstaben Z, der vom Militär als Symbol für die Invasion der Ukraine übernommen wurde.

Von der Haft an die Front - um mehr Geld zu verdienen

Artjom Schtschikin, ein 29-Jähriger aus der Region Mordwinien in Zentralrussland, verbüßte im Dezember 2021 eine zweijährige Haftstrafe wegen eines Raubüberfalls. Im Dezember 2023 wäre er frei gekommen. Doch Rekrutierer des Verteidigungsministeriums seien in sein Gefängnis gekommen und hätten Häftlinge gesucht, die in der Ukraine kämpfen wollten. Er habe sich angemeldet, weil er seine Vorstrafen löschen und Geld verdienen wollte, damit seine Familie ihr Haus renovieren konnten, das berichten Verwandte Schtschikins. Ein Lohn von 200.000 Rubel (rund 1924 Euro) pro Monat sei ihm angeboten worden, im Durchschnitt hätten die Kämpfer jedoch etwa die Hälfte dieses Betrags erhalten.

Im Mai dieses Jahres wurde Schtschikin einer Strafeinheit des 291. Garde-Motorschützenregiments zugeteilt und in die Region Saporischschja in der Südukraine entsandt, wo Kiews Streitkräfte in einer Gegenoffensive versuchen, die russische Verteidigung zu durchbrechen. Seine Verwandten hörten zuletzt am 18. Juni von ihm. Drei Kameraden, die mit ihm in einem Schützengraben gewesen waren, wurden getötet, einem anderen wurde die Hand abgerissen, während Schtschikin selbst vermisst wird, berichten dessen Angehörige.

Ein Soldat, der mit Drogen erwischt wurde

Während Sträflinge den Kern der Strafkommandos bilden, werden ihnen einige reguläre Soldaten als Strafe für Disziplinarverstöße zugeteilt. Zwei Soldaten der Einheit Nr. 40318 berichteten, Beamte hätten Soldaten zu Storm-Z geschickt, weil sie im Dienst betrunken waren, Drogen konsumiert und sich geweigert hatten, Befehle auszuführen.

Gemäß der russischen Gesetzgebung zur militärischen Disziplin kann ein Soldat aber nur dann in eine Strafeinheit überstellt werden, wenn er von einem Militärgericht verurteilt wurde. Keine der Personen, die die Nachrichtenagentur Reuters von der Entsendung zu Storm-Z erzählten, hätten die Chance auf eine Gerichtsverhandlung bekommen.

Eine Revolte der Storm-Z-Kämpfer

Einige der Kämpfer dieser Einheiten sorgten Ende Juni schon einmal für Unruhe im russischen Militärkommando, als sie sozusagen in Streik traten. Eine Gruppe von etwa 20 Storm-Z-Kämpfern, Teil der Einheit Nummer 22179, lehnte einen Befehl zur Rückkehr an die Front ab und nahm am 28. Juni ein Video auf, in dem sie sich über ihre Behandlung beschwerte.

„An der Front, wo wir waren, haben wir keine Munitionslieferungen bekommen.“ Wir bekamen weder Wasser noch Essen. „Die Verletzten wurden nicht weggebracht: Noch immer verwesen die Toten“, sagte ein Kämpfer damals im Video. „Wir bekommen schreckliche Befehle, die es nicht einmal wert sind, ausgeführt zu werden“, fügte er hinzu. „Wir weigern uns, weiterhin Kampfeinsätze durchzuführen.“

Eine Kontaktaufnahme mit den im Video gezeigten Kämpfern war laut Reuters nicht möglich. Doch erneut gelang es, mit Verwandten von zwei identifizierten Kämpfern zu sprechen. Sie berichteten, dass die Einheiten nach der Veröffentlichung des Videos von Militärpolizisten zur Strafe verprügelt worden wären. Die beiden Kämpfer hätten ihnen seitdem mitgeteilt, dass sich die Bedingungen verbessert hätten, sie wüssten jedoch nicht, wann die Männer aus dem Militär ausscheiden dürften.

Russland kommentierte das Video damals wie heute nicht. Ein Familienmitglied eines der Soldaten der Revolte, eines Mannes aus Sibirien, der sich freiwillig aus dem Gefängnis zu Storm-Z gemeldet hatte, sagte, sie fürchte die Nachrichten von der Front: „Mein Gott, lass das bald enden.“ (Reuters)