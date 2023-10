Im letzten Regierungsjahr bitte keine Tricksereien

Es gibt keine Argumente gegen die Energiewende. Die Regierung sollte die notwendigen Gesetze auf die Reihe bringen.

Wir starten ins letzte Jahr vor der regulären Wahl zum Nationalrat und es bleibt hoffen, dass die Regierung in diesem Jahr auch arbeitet. Es ist nicht akzeptierbar, dass die Energiewende Opfer von wahltaktischem Geplänkel wird. Die Mehrheit der Bevölkerung erwartet von der Regierung, sich am Riemen zu reißen und die notwendigen und im Koalitionsabkommen festgeschriebenen Gesetze auf die Reihe zu bringen. Es ist politische Leistung und Leadership statt Trickserei gefragt. It takes two to tango – es braucht beide Regierungsparteien und keine kindischen Fingerzeiger aufeinander.

Was nützen einzelne Gesetze, wie das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG), wenn wichtige weitere Schritte beim beschleunigten Netzausbau (wie etwa durch ein mordernes ElWG) oder bei den Verfahren (Erneuerbaren-Beschleunigungs-Gesetz) zu Tode verhandelt werden?

Vollmundig nach oben geschraubte Ausbauziele für Wasser, Wind und Sonne, um den CO 2 Ausstoß bei der Stromproduktion zu reduzieren, wirken zynisch, wenn es den Blockierern der Energiewende noch immer gelingt, Gesetzesbeschlüsse zu verhindern, Verfahren zu verschleppen oder überhaupt – wie die Mehrzahl der Bundesländer – in der Raumordnung total zu versagen.

Es gibt eigentlich keine vernünftigen Argumente gegen die Energiewende und die dafür notwendigen gesetzlichen und verwaltungstechnischen Vorkehrungen – nur Ignoranz und politische Fehlleistungen. Oder lässt der jüngste Vorschlag des ÖGB-Präsidenten für eine Stromleitungs-Milliarde, in sozialpartnerschaftlicher Sorge um die absterbende Konjunktur – insbesondere in Bereichen des Baus und der Anlagenerrichtung – Hoffnung aufkommen?

Man braucht kein großer Zeitgeschichtler zu sein, aber Österreichs Wirtschafts- und Beschäftigungswunder nach dem Krieg hat sehr viel mit dem Bau richtiger und großzügiger Energie-Infrastruktur zu tun.

Es scheitert nicht am Geld

Interessanterweise scheitert die Energiewende im Strombereich nicht am Geld, sondern am Mut und Willen Projekte politisch zu ermöglichen und umzusetzen. Spätestens seit dem Einsatz Putins fossiler Waffen Öl und Gas ist völlig klar: Jede Kilowattstunde aus heimischen Quellen ist weit billiger als die teuren fossilen Importe und dennoch bewegt sich wenig bis nichts. Eine damit mögliche wirkungsvolle Inflationsbekämpfung wird dann ausgeblendet, wenn im Boulevard Diskussionen um PV-Flächen, Windräder und Stromleitungen entstehen und ein paar Seiten weiter gegen die grenznahen Atomkraftwerke mobil gemacht wird.

Die Angst als Politiker unbeliebt zu werden, lässt sogar vereinzelte Überlegungen aufkommen, nicht Beschleunigung, sondern Entschleunigung sei die Lösung in der Energiewende.

Zynismus treibt das Argument voran. „Wir können die Welt nicht retten, das müssen schon die Chinesen tun“. Das kommt bei Wählerin und Wähler nicht einmal als Ausrede, sondern als politische Hilflosigkeit an und das wirkt fatal auf die härteste Währung im politischen Leben: Vertrauen und Zutrauen.

Aktionistisch Geld raus schmeißen ist lustiger als durch den schnellen Ausbau von Wind- und Solarkraftwerken und die dazu gehörenden Leitungen, für sozial verträgliche Strompreise zu sorgen.

Sarkastisch könnte man den Regierungsparteien angesichts dramatisch dümpelnder Umfragewerte zurufen: „Setzt auf die Energiekarte und beschließt alles was eine kraftvolle Energiewende und eine glaubwürdige Klimapolitik braucht – eh schon wurscht!“

Herbert Paierl, war bis 2004 steirischer Wirtschaftslandesrat und ist Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands Photovoltaic Austria.

