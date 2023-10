Protokolle aus Vereinsversammlungen lassen tief blicken: Mit einer Widmungsänderung haben sich die Breitenleer Kleingärtner illegale Bauten sowie große Wertsteigerungen gesichert – mit Sanktus von SPÖ und Gemeinderat.

Wien. Es sei also alles rechtlich einwandfrei gelaufen bei den Kleingartendeals. Das verkündete die Wiener SPÖ am Montag, nachdem sie die Vorgänge rund um die Umwidmung des Kleingartenvereins Breitenlee geprüft hatte. Die bereiten der Partei derzeit Kopfzerbrechen, stehen doch der einflussreiche Donaustädter Bezirksvorsteher und Michael-Ludwig-Intimus, Ernst Nevrivy, sowie mehrere SPÖ-Politikerinnen im Verdacht, in jene Umwidmung involviert gewesen zu sein, die ihren eigenen Grundstücken eine enorme Wertsteigerung beschert hatte.