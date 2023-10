APA-Chef Pig: „Die KI gehört in Medienhand“

Clemens Pig: Die Demokratie braucht die Medien. Die Politik braucht die Medien. Wir erleben in immer mehr Ländern, dass den freien Medien das Licht abgedreht wird. Archetypisch in Russland rund um den Ukrainekrieg. Aber es reicht auch ein Blick in Nachbarländer wie Ungarn, um zu sehen, dass der Weg von Demokratien in autokratische Gesellschaften immer gleich ist: Erst werden die freien Medien angegriffen, dann die Opposition und im dritten Schritt die unabhängige Justiz.