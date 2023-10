Wie lässt sich unser Essen retten?

Noch immer landet wertvolle Nahrung viel zu oft im Müll. Das ist nicht nur ethisch ein Problem, sondern wirkt sich auch auf das Klima aus. Im EU-Projekt „To No Waste“ arbeiten Forschende an neuen Lösungen, um Abfall an allen Stellen der Lebensmittelkette zu reduzieren.

Pro Jahr werden 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel weltweit verschwendet. Würde man mit dieser Menge Lkw mit 20 Metern Länge und 50 Tonnen Fassungsvermögen befüllen und aneinanderreihen, könnte man eineinhalbmal die Erde umrunden. Eine Verschwendung, die entlang der gesamten Versorgungskette passiert – und nicht nur die Haushalte betrifft.

Diese, erklärt Saskia Favreuille vom Institut für Technikfolgenabschätzung (ITA) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), sei lediglich ein Symptom unseres Systems, das generell von hohen Ansprüchen und dauernder Verfügbarkeit geprägt sei: Alles müsse zu jeder Zeit erhältlich sein, die Bananen perfekt geformt, günstig und stets richtig reif. Gleichzeitig solle die Produktion wenig kosten, damit der Handel konkurrenzfähig bleibt. Ein Lebensmittelsystem, das dazu führt, dass 40 Prozent der Lebensmittel bereits während der Produktion – wegen suboptimaler Erntetechniken oder schlechter Lagerung – sowie auf den langen Transportwegen verschwendet werden. Das sei besonders problematisch, da viele Ressourcen endlich seien und Böden und Grundwasser schonend landwirtschaftlich genutzt werden müssten, sagt Ulrike Bechtold, die auch am ITA forscht. Von jenen Lebensmitteln, die es in den Handel schaffen, landen weitere 30 Prozent im Müll, wodurch beim Verrottungsprozess wiederum Methan entsteht – zusätzlich zu den Treibhausgasen auf dem vorhergegangenen Produktionsweg.

Teils paradoxe Angebote

Mit diesen oftmals sehr komplexen Dynamiken des Lebensmittelsystems beschäftigt sich das ITA in Kooperation mit internationalen Partnern im Rahmen des EU-Projekts „To No Waste“. Untersucht werden Nutzen und Kosten für die Vermeidung von Lebensmittelabfall. Aus Diskussionen mit Bauern und Bäuerinnen, dem Handel sowie Initiatoren und Initiatorinnen kleinerer Projekte, die bereits Lösungen für die Prävention von Lebensmittelabfall entwickelt haben, sollen Ideen für Pilotprojekte entwickelt werden, die in einem zweiten Schritt von den Projektpartnern in Österreich, Spanien, Griechenland und Schweden in der Praxis getestet werden.

Diese Bewertung sei von großer Bedeutung. „Gerade weil das System so komplex ist, müssen wir uns alle Stellschrauben ansehen, da sich vermeintliche Lösungen manchmal als Verschiebung des Problems entpuppen“, sagt Favreuille. Ein Beispiel: Aktionen, die größere Mengen von Produkten extra billig zur Verfügung stellen, führen oft zu falschen Einkaufsentscheidungen und mehr Müll im privaten Haushalt. Diese Problematik entsteht auch bei der Nutzung von Apps wie Too Good To Go, die eigentlich mit Essensrettung werben. Hauptziel sei daher, Lebensmittelüberschüsse direkt am Entstehungsort zu vermeiden.

Standardisiertes Obst und Gemüse

Um das zu erreichen, sei auch eine gute Lerninfrastruktur sehr wichtig, damit jede Person versteht, wie sich etwa der Wunsch nach standardisiertem Gemüse und Obst auf das Klima auswirkt, so Bechtold. Daher testen die Forschenden für „To No Waste“ auch Bildungsprojekte. Aus der Praxis können sie wertvolle Daten und Erkenntnisse gewinnen und damit neue Lösungen entwickeln, die in der Produktion und beim Konsum nachhaltige Entscheidungen ermöglichen.