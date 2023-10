Weitere Hürden für das neue Formel-1-Team

Der Automobilverband FIA hat zugestimmt, das US-Projekt um Michael Andretti darf sich um einen Platz in der Motorsport-Königsklasse bewerben. Doch jetzt fangen die Probleme erst an.

Bevor sich Max Verstappen beim Grand Prix von Katar schon im Sprint am Samstag (19.30 Uhr, live in ORF 1, Sky) zum dritten Mal in Serie zum Weltmeister krönen kann, ist eine Entscheidung schon jetzt gefallen: Der Automobil-Weltverband (FIA) hat das US-Projekt von Ex-Rennfahrer Michael Andretti zum Sieger eines mehrmonatigen Prozesses für die Bewerbung um einen Startplatz in der Formel 1 erklärt.